Exit poll: Udhëheqësi i ekstremit të djathtë Geert Wilders fiton zgjedhjet holandeze

Radikali anti-islam dhe euroskeptiku, Geert Wilders parashikohet të jetë fituesi shokues i zgjedhjeve holandeze.









Në një rezultat dramatik që do të ‘trullosë’ politikën evropiane, Partia e tij e Lirisë (PVV) do të fitojë rreth 35 nga 150 vendet në parlament – ​​më shumë se dyfishi i numrit që fitoi në zgjedhjet e 2021, sipas sondazheve të daljes.

Aleanca Laburiste-Green e Frans Timmermans doli e dyta, duke fituar 25 vende – një rritje e madhe nga 17 e saj aktuale. Dilan Yeşilgöz, pasardhësi i kryeministrit në largim Mark Rutte si kreu i qendrës së djathtë VVD, është në rrugën e duhur për të fituar 24 vende, një humbje prej 10, sipas një exit poll të përditësuar nga Ipsos për transmetuesin kombëtar NOS.

Një fitore për Wilders do ta vendosë Holandën në rrugën e duhur – potencialisht – për një ndryshim dramatik në drejtim, pas katër qeverive të njëpasnjëshme qendrore të Rutte. Pyetja tani, megjithatë, është nëse ndonjë parti tjetër do t’i bashkohet Wilders për të formuar një qeveri koalicioni, duke pasur parasysh se pavarësisht se do të shfaqet si partia më e madhe, atij do t’i mungojë një shumicë e përgjithshme në parlament.