NGA EDISON YPI









Le të vozisë kush të dojë me makinë të vogël si buburrec, të qetë si peshk, të ulët si zvarranik, të ngrohtë, me kolltukë të rehatshëm, me marshe automatikë, navigatorë që tregojnë edhe shtigjet e nëndheshëm të milingonave, GPS që gjurmojnë edhe brimat ku hyn e del miu. Janë të mrekullueshme të gjitha. Hiç mos iu ndani diabolerive kaurreske. Por unë s’kam punë me to. Unë jam tjetër gjë.

Unë jam “4×4”. Si do largohem un pa “4×4” nga gjullurdia e qytetit për të vajtur t’i vë veshin muzikës më të bukur të botës, pëshpërimës së përroit në Çemerricë? Vërtet s’kam unë tank, apo helikopter, apo dron, për me vajt në Manastirin e Shën Marenës, por kam “4×4”. S’jam un as zog me fluturu nga Vidhkuqi në Çorovodë. Por për këtë dhe plot të tjera kam “4×4”. Un s’kam as kalë ose mushkë (o ç’mrekullie do ishte t’i kisha), për me ia ther nga Peshtani ose Malëshova, aty e nga pas malit, drejt e në vendet e kaurrit, në Zagori, Çajup, Dropull.

Si i bëhet këtij halli, a s’më thua? Ky hall rrafshohet vetëm me “4×4”. Nga Kukuri në Bishnicë, nëpër ato miliona kthesa mes për mes kurrkundit, brenda tuneleve të dushknajave edhe në mes të beharit plot me ujëra të kristalta, si u shkoka atje pa “4×4”? Si mund të takoj unë pa “4×4” dikë anës rrugës pa rrugë veshur me lecka, ulur më bisht, duke u dridhur në shi e në ngricë, që ndoshta pas pak do vdesë?

Apo një mesoburrë kur unë pa zbritur nga “4×4”, ai pa zbritur nga gomari, njësoj si do bënte Pikaso historinë e botës me një vijë të vetme pa hequr lapsin nga dora, ma tregon fije për pe jetën e tij në 3 minuta? Ose, si ta takoj unë pa “4×4” në mes të pyllit, pranë malit të Pilafit, një çoban të vetmuar, 13 vjeç, me kërrabë në dorë e biçak në rrip, pa shkollë, pa libra, pa internet, pa telefon, pa qenë kurrë në asnjë qytet, me një dritë të thellë në sy, krejt si profetët e muraleve të kishave me sy të nxjerrë me bajonetë, gati për ta transferuar dritën nga vetja te kushdo që i lipset?

Pas pak rrugët do jenë të asfaltuara të gjitha. Por edhe pas një shekulli turizëm intensiv, vendet e Shqipërisë që shëtiten vetëm me “4×4” nuk do të jenë eksploruar as gjysma. S’do mend se më të shijshmet e rrugëve, janë rrugët që shijohen me “4×4”, rrugët e pakaluara, si këngët e pakënduara, si dashuritë e parealizuara. Librazhd-Bulqizë, për shembull, pas nja 20 kilometrash, të hedhësh sytë në perëndim është si të shohësh Circen. Ngurosesh në çast. S’di nga t’ia mbash.

Të vdesësh a të rrosh. Në horizont ke fundin e botës, një oqean me male, shkrepa, gryka. Shyqyr që në Fushë-Studë gjithmonë takon ca tipa që estetizantit ia çlirojnë ngërçin. Adhuruesit e paepur të “4×4”, të tregojnë me hollësi si shkohet përmes asaj llahtarie me male dhe pyje te Kroi i Kuq. Është e pabesueshme. Por rrugë pa rrugë ka. “Offroad”-istët e kanë kaluar. A mundem unë me vdek para se me kalu e me u deh andejpari? Me çfarë tjetër, veçse me “4×4”?

Shqipëria ka pafund rrënqethje eksplorative, turistike, estetike, klimatike. Më të mahnitshmet e tyre nuk mund të bëhen pa “4×4”. Pa “4×4”, si mundem me shku mbi rrugët pa rrugë nëpër maja malesh, rrënoja kështjellash, katunde ku flasin dialekte me të ik çaçka e kokës, katunde të zbrazura ku të merr të qarët, lugina të thella që s’i zë Dielli, pyje me ketra, ujq, arinj, dhelpra, burime të kaltra, përrenj të fohtë brisk, liqene akullnajore, vendbanime të lashta, gryka ku janë bërë luftëra, rrafshnalta ku janë vrarë me mijëra, e të tjera e të tjera.

Këtu s’po flasim për restorante ku hahet mish e pilaf e pa pikë mëshire i hidhen tjetrit në turi gromsima të skëterrshme plot urthe e thartira. As për bare ku pihet kafe dhe thuren intriga. Këto ndodhin në vende të sheshta anës lumenjve, ku shkohet rehat-rehat me një “Fiat Uno” ose një “Nissan Micra”. Po flasim për itinerare shenjtorësh, lugina rrethuar nga male ku banorët e fshatrave nuk japin shpirt pa arritur 100, vende të virgjëra, luadhe ku vallëzojnë e lodrojnë xhindet natën, ngrihen vampirë nga varri, dalin magjistrica. Shumë mirë bëni që ndërtoni rrugë të reja.

Shumë faleminderit që asfaltoni rrugët ekzistuese! Janë të mrekullueshme për me më çu ku fillojnë të mrekullueshmet rrugë pa rrugë, që mund të shkelen vetëm me “4×4”. Pa “4×4”, Zoti nuk të pret në audiencë nëpër vendet e shenjta. Rojet s’ti hapin portat. Kali i vëllait të vdekur ngritur nga varri me motrën e gjallë nëpër natë, Argo e Uliksit, Ninja e Kolombit, Sant Antonio e Magelanit, të gjitha “4×4” kanë qenë.

Me ma heq mu “4×4”-ën është pun’ që s’bëhet. S’janë shpikur ende ata vinça. Është njësoj si me ia heq fukarait çapën e bukës nga goja, mbretit kurorën, Skënderbeut shpatën, Lasgushit rimën. Shekspirit penën, Prometeut zjarrin.