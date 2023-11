Pse udhëheqja e Open AI po bën kaq shumë bujë dhe kush është grupi që fshihej pas largimit të Sam Altman?

Bordi i Open AI largoi të premten e 17 Nëntorit CEO-n e kompanisë, Sam Altman.









Open AI është kompania që qëndron pas chatbotit viral Chat GPT, dhe njoftimi për këtë largim erdhi publikisht në Samitin e CEO të APEC, shkruajnë mediat e huaja.

“Pas një proces shqyrtimi konsultativ”, tha kreu i bordit, “Altman nuk ishte vazhdimisht i sinqertë në komunikimet e tij me bordin, duke penguar penguar aftësinë e tij për të ushtruar përgjegjësitë e tij”

“Bordi nuk ka më besim në aftësinë e tij për të vazhduar udhëheqjen e OpenAI”, vazhdoi deklarata e bordit.

Deri këtë javë, bordi prej gjashtë personash i OpenAI përfshinte bashkë-themeluesin dhe presidentin e OpenAI, Greg Brockman, i cili ishte gjithashtu kryetar i bordit; Ilya Sutskever, shkencëtari kryesor i OpenAI; Adam D’Angelo; Tasha Mçauley; Helen Toner; dhe vetë Altman.

Megjithatë, së fundmi mësohet se bashkëthemeluesi i OpenAI, Sam Altman do të kthehet si CEO vetëm disa ditë pasi u shkarkua nga bordi drejtues,detyrë kjo që u rrëmbye nga shqiptarja Mira Murati.

Por kush janë anëtarët e bordit, “që qëndrojnë pas largimit të Sam Altman”?

Paraprakisht kujtojmë se Greg Brockman, një bashkëthemelues i OpenAI, hoqi dorë nga roli i tij në kompani të premten në shenjë proteste ndaj largimit të Altman.

Dhe veç tyre, pjesë e bordit janë edhe Ilya Sutskever, që është i vetmi bashkëthemelues i mbetur i OpenAI në bord.

Pasi bashkëthemeloi DNNResearch, një startup i AI i fokusuar në rrjetet nervore – dhe ia shiti Google-it, Sutskever iu bashkua Google si një shkencëtar kërkimor dhe qëndroi për gati tre vjet përpara se të kalonte në OpenAI si bashkëthemelues dhe drejtor kërkimi. Që nga nëntori 2018, ai ka qenë shkencëtari kryesor i kompanisë.

Përveç tij, pjesë e bordit është Adam D’Angelo, CEO aktual i Quora, një platformë sociale për pyetje dhe përgjigje.

D’Angelo kaloi gati katër vjet në Facebook dhe ishte CTO i gjigantit të teknologjisë nga 2006 deri në 2008. Ai nuk është punonjës në OpenAI.

Një tjetër figurë e rëndësishme është edhe Tasha Mçauley, që nuk është një punonjëse e OpenAI, por është në bordin e drejtorëve të OpenAI dhe GeoSim Systems, një kompani e teknologjisë gjeohapësinore.

Ajo është një shkencëtare e lartë e menaxhimit në Rand Corporation dhe ka qenë në bordin e OpenAI që nga viti 2018.

Ndërsa Helen Toner është një anëtare bordi dhe jo punonjëse në OpenAI, që kaloi kohë në Qendrën e Universitetit të Oksfordit për Qeverisjen e AI, dhe ka qenë drejtore e strategjisë për Qendrën për Sigurinë dhe Teknologjinë në zhvillim të Georgetown për gati pesë vjet.

Vitin e kaluar, Toner i tha Journal of Political Risk se: “Ndërtimi i sistemeve të AI që janë të sigurta, të besueshme, të drejta dhe të interpretueshme është një problem i madh i hapur… Organizatat që ndërtojnë dhe vendosin AI do të duhet gjithashtu të pranojnë se mposhtja e konkurrentëve të tyre në treg – ose në fushën e betejës – nuk ka asnjë dobi nëse sistemet që ata po vendosin janë me gabime, të hakeruara ose të paparashikueshme”.

Ndryshe, në fillim të këtij viti, investimi i zgjeruar i Microsoft në OpenAI, 10 miliardë dollarë shtesë, e bëri atë investimin më të madh të AI të vitit, sipas PitchBook.

Dhe me gjithë investimin e tij të rëndësishëm, megjithatë, Microsoft nuk ka vend në bord në OpenAI.

“Ndërsa partneriteti ynë me Microsoft përfshin një investim shumë miliardë dollarësh, OpenAI mbetet një kompani tërësisht e pavarur e qeverisur nga Organizata Jofitimprurëse OpenAI”, ka deklaruar publikisht OpenAI.

E njoftimet e veçorive të produkteve të OpenAI së fundmi treguan se një nga kompanitë “më të nxehta” në teknologji ka evoluar me shpejtësi ofertat e saj në një përpjekje për të qëndruar përpara rivalëve si Anthropic, Google dhe Meta në garën e armatimeve të AI.

ChatGPT, i cili theu rekorde si aplikacioni i këtij lloji me rritjen më të shpejtë në histori, muaj pas lansimit të tij, tani ka rreth 100 milionë përdorues aktivë në javë, tha OpenAI këtë muaj.

Më shumë se 92% e kompanive të Fortune 500 përdorin platformën, nga 80% në gusht, dhe ato shtrihen në të gjithë industritë si shërbimet financiare, aplikacionet ligjore dhe arsimi, sipas Mira Murati, CTO, që ishte edhe CEO e përkohshme e OpenAI.