“Kanë një motër dhe një nip”/ Zbardhet përgjimet për vrasjen e dy vëllezërve në Britani: Atij të voglit me ja hup by**ën o mik! Cili të vijë, s’është duke mu rrujt k…fort…

Përgjime të tjera nga dosja e hetimore e grupit kriminal, ku mes të cilëve u arrestua ish-nëndrejtori i Policisë së Tiranës, Erzen Breçani dhe shefi i Krimeve të Rënda, Dedan Gjonaj, ku diskutohet për eleminimin e dy vëllezërve Albert e Edmond Nela, të cilët jetojnë në Britani.









Dy vëllezërit ishin në shënjestër të shtetasit Ismail Zeneli dhe ky i fundit porosit vrasjen e tyre.

“Atij të voglit me ja hup by**ën o mik…njanit…cilit të vijë. Ky i vogli a kupton është bash si kryesori, tash të shofim. Kursëë, po mund ta kenë bo edhe këtë, kanë nejt në grep. Mos ta nijë more, cili të vijë, s’është duke mu rrujt k…fort, cili të vijë s’du me ja dit fare, cili të vijë, të dy njësoj janë. Veç ishalla kemi shans o mik dhe na vijnë në dorë shpejt o mik”, i drejtohet ai shtetasit Bujar Ajeti, sipas përgjimeve të zbardhura në dosjen hetimore.

Ismail Zenel dyshohet se cakton edhe një person për përgjimin e motrës dhe nipit të dy vëllezërve pasi siguron adresën e banimit të tyre.

“Ka një djalë 15 vjeç kjo motra. E ka emrin Arben dhe ja kanë vu mbienrim e këtyre rob*inve se asht e ndamë mund të jetoj edhe nana e vet aty”, thuhet në përgjime.