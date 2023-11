Kryeministri shqiptar, magjistar i paqes

Konflikti 70 vjeçar dhe lufta e përgjakshme mes Izraelit dhe Hamasit që rinisi më 7 tetor të këtij viti, do të mbeten kujtim i një të shkuare të hidhur.

Kryeministri i Shqipërisë, dje, në dy takime të veçanta, një me ambasadorët e Ligës Arabe dhe tjetrin me ambasadoren e Izraelit parashtroi vizionin e tij për të ardhmen: “Një Gaza pa Hamasin dhe Izraelin”

“Jemi të lehtësuar dhe të shokuar”- tha një zëdhënës i NATOs për suksesin e befasishëm të kryeministrit shqiptar.

“Kam bërë gabim që kam shkuar në Gaza dhe që kam thirrur disa herë Këshillin e Sigurimit për të ndalur luftën. Duhet të kisha shkuar në Tiranë dhe t’i lutesha kryeministrit Rama”- tha sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres.

Shqipëria e armatosur vetëm me sharmin e Kryeministrit arriti të bëj atë që nuk e ka bërë deri më sot as Presidenti i shtetit më të fuqishëm të Globit dhe as Papa i Romës: paqe në Lindjen e Mesme.