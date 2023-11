“Po të kaloj 500 mijë euro nga llogaria e Elvanës”, zbardhen të tjera përgjime nga Sky. Si u përfshi emri i këngëtares nga Erzen Breçani me të birin

Në dosjen prej dhjetëra faqesh të SPAK për grupin e kokainës ku është i përfshirë Ervin Mata, djali i Erzen Breçanit dhe disa emra të tjerë të botës së krimit, është zbuluar edhe një bisedë midis ish-zyrtarit të lartë policor dhe djalit të tij. Në bisedën midis Erzen Breçanit dhe djalit të tij, Eralbi, ku midis të tjerash përmend edhe këngëtaren Elvana Gjata.









Zbulimi nga aplikacioni Sky sipas dosjes së SPAK:

Me datë 18.08.2020 në orën 00:00:39, shtetasi Erzeni Breçani pasi ka marrë në posedim aparatin telefonik me SkyECC me përdorues K0B9EP, i dërgon mesazh zanor CC4RE2 më përmbajtje: “ça bone o prry a je mirë”. Më pas në orën 00:09:50 K9B9EP komunikon me djalin e tij Eralbi Breçani, përdorues i SkyECC S7DEGI. Erzen Breçani i tregon që aparatin telefonik me aplikacionin SkyECC ja ka blerë Bujar Ajeti për shkak se janë përgjuar. Erzen Breçani i tregon që ka patur një bisedë me Ervin Matën dhe ky i fundit i ka ofruar 500 mijë euro borxh për ta ndihmuar për ndërtimin e një HEC-i, por Erzeni ka refuzuar. Në bisedë më Eralbi Breçanin i tregon për HEC-in dhe etapat e ndërtimit që po zhvillohen aty. Ai i kërkon të birit që mos të vazhdojë më aktivitetin e tij jashtë shteti duke rrezikuar, ku dyshohet që i referohet aktivitetit të jashtëligjshëm me lëndët psikotrope që zhvillon Eralbi Breçani dhe për ti vënë në dukje rrezikshmërinë i tregon edhe për rastin që e ka përgjuar policia së bashku me Bujar Ajetin.

Ata shkëmbejnë mesazhet: “…Persh…A eshte ky… Tini i joti… Toni…Ok…Sa e kam une apo ate qe ta thash…Ma bleu bujari me 80 dit i mushun…Ngaqe na kan pergjue…Ca je ka bani ju…Si asht ervini…..Nuk pata ka me te than se mtha mue po ti dergoj nga llogaria e elvanes 500 mij euro borxh…E maroj punet sa ti kalosh kto halle…I thash jo ne asnje menyr…I ka eralbi po nuk ka me cka i sjell tha kam njerez une qe i sjellin sa te dush…Nuk jam ka te thom me nis gja jo po te

thash se me pat than vet dhe nuk te pata kallxue se nuk nejtem bashk..Tash sa ka mbjen ne mend hic per hecin me than te drejten…Nuk i thash une nismi mtha vet e i thash ne asnje menyr…

Me mujt me gjet noj lek me i ruejt per noj smundje se fola me bardhin e cka ka pas ka pague i rrug hekur e gjys pagese ramizit e nuk kem psque as puntoret gati nje muej jau kem shty rrogat po shof une kto dy dit e takoj do shok me u marr noj gja qe mos te rrim ne mshir te fatit…..I thash ramizit sot nuk kam lek me te dhan vetem me ben qet dig e ater lene punen e me tha shiko me gjej noj pun noj tender i thash pz po shof…Ai i nguli shtyplat derine tre copa i mbaroj sot nejta me te tan diten e u kputem e ke vap…Tash betem me i gjet nja 13 shtylla me jau nue dove mbeshtetese e ater me lidh telat e kabullat e tek nenstacioni me ba hyrjen dhe e oerfundojm…Ruje veten ti e me kan dhnosh per veti e lej punt ge rrezikojn se a po e shef si mu kan vu mue e bujarit tan shteti ne shpin…E kan fut nr tem e te dy tierve prap npergjim me than kta te policise… Kurse ervinit i kan than kta te dhikut…Shikut…Po ban edhe vet policia.