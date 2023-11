‘Trumpi holandez’/ Kush është Geert Wilders dhe çfarë dëshiron ai?

Geert Wilders, me flokët e tij biondë peroksid dhe retorikën e zjarrtë, ka qenë prej kohësh një nga ligjvënësit më të njohur të Holandës brenda dhe jashtë vendit. I mbiquajtur hollandezi Donald Trump, ai është i famshëm për fushatën e tij të ashpër kundër emigracionit, Bashkimit Evropian dhe veçanërisht Islamit.









Tani ai është në pozicionin e parë për t’u bërë kryeministri i ardhshëm i vendit, pasi fitoi një fitore shokuese në zgjedhjet e përgjithshme të së mërkurës. Gjithçka që ai duhet të bëjë është të bindë partnerët e mundshëm të koalicionit në parti të tjera që të punojnë me të. Sa e vështirë mund të jetë kjo?

Wilders e filloi karrierën e tij politike si deputet në 1998, fillimisht për VVD-në e qendrës së djathtë, ku afroi një të ri, Mark Rutte, përpara se të largohej nga partia dhe të krijonte Partinë e tij për Lirinë në vitin 2006. Kjo e bën atë më të gjatë- deputete në parlamentin holandez.

Ai u martua me Krisztina Márfai, ish-diplomate hungareze, në vitin 1992. Çifti nuk ka fëmijë, por ka dy mace, Snoetje dhe Pluisje, të cilët kanë llogarinë e tyre në X me afro 23,000 ndjekës.

Pse është ai kaq i diskutueshëm?

Si një udhëheqës politik, Wilders është i njohur për gjuhën e tij nxitëse, pasi e ka përshkruar Islamin si një “ideologji totalitare” dhe i ka quajtur marokenët “llum”.

Wilders ka thënë se neveria e tij ndaj Islamit u nxit nga vrasja e regjisorit anti-islam, Theo van Gogh në vitin 2004, si dhe nga koha që ai kaloi në një kibuc në Izrael. Programi i tij zgjedhor bëri thirrje për ndalimin e Kuranit, xhamive dhe të gjitha shkollave islame, si dhe të shamive islame në ndërtesat qeveritare.

Disa vite më parë një gjykatë e dënoi atë për fyerje të një grupi njerëzish bazuar në prejardhjen e tyre pasi ai bëri thirrje për “më pak marokenë” në një fjalim të vitit 2014.

Ai gjithashtu nuk ngurron të sulmojë politikanët e tjerë në terma brutale, duke e quajtur ministren në largim të Financave Sigrid Kaag një “shtrigë” dhe duke turpëruar kundërshtarin e tij, Frans Timmermans, gjatë një debati.

Retorika anti-islame e Wilders e ka bërë atë një objektiv të ekstremistëve dhe e ka çuar në jetesën e tij nën mbrojtje 24/7, duke lëvizur nga një shtëpi e sigurt në tjetrën për dy dekadat e fundit.

Gjatë një feste gjatë natës së zgjedhjeve në një kafene në bregdetin holandez, Wilders u shoqërua nga rojet e sigurisë dhe u largua brenda dhe jashtë vendit, i cili më parë ishte kontrolluar nga qentë dhe njësitë speciale të policisë.

Cilat janë politikat e tij?

Premtimi kryesor i fushatës së Wilders ishte ndalimi i “cunamit të azilit”, të cilin ai e fajësoi për probleme të ndryshme sociale, duke përfshirë mungesën e banesave në vend dhe kostot e larta shëndetësore.

Prandaj, ai ka bërë thirrje për t’i dhënë fund azilit për refugjatët dhe lëvizjen e lirë të punës brenda BE-së, duke propozuar që për disa të vendosen viza pune. Ai gjithashtu kërkon që sirianët të revokohen lejet e përkohshme të azilit dhe t’u hiqet shtetësia holandeze dhe të deportohen kriminelët.

Ndryshe nga figurat e tjera të ekstremit të djathtë, Wilders nuk është një mohues i klimës, megjithëse ai beson se qeveria ka shpenzuar shumë për reduktimin e emetimeve të CO2. Ai ka mbrojtur që termocentralet e qymyrit dhe gazit të mbeten të hapura dhe propozon të ndalojë ndërtimin e parqeve diellore dhe turbinave me erë. Ai gjithashtu dëshiron të tërheqë Holandën nga marrëveshja e klimës e OKB-së e Parisit.

Në vend të kësaj, ai predikon përshtatjen klimatike – forcimin e digave dhe investimin në projekte që do të lejonin lumenjtë të vërshojnë herë pas here.

Një euroskeptik i linjës së ashpër, Wilders ka bërë thirrje për një referendum “Nexit” për largimin nga BE dhe dëshiron të heqë dorë nga rregulloret e BE-së për azilin dhe migracionin.

Çfarë mendon pjesa tjetër e botës?

Zgjedhjet holandeze janë të fundit në një seri votash që po ndryshojnë peizazhin politik të Evropës, me partitë e ekstremit të djathtë gjithashtu në rritje në Itali, Gjermani dhe Francë.

Wilders u urua nga miqtë e tij politikë Marine Le Pen në Francë dhe nga Hungaria Viktor Orbán, të cilët tha se “krahët e ndryshimit janë këtu”.

Në Kiev rezultatet do të përballen me shqetësim. Ashtu si liderët e tjerë të ekstremit të djathtë në kontinent, Wilders ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin dhe ka kritikuar atë që ai e përshkroi në 2017 si “rusofobia histerike” në Evropë.

Që nga pushtimi i plotë i Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar, Wilders është distancuar disi nga Kremlini, duke e quajtur sulmin një gabim.

Megjithatë, në një nga debatet përfundimtare para zgjedhjeve, Wilders tha se nuk do të mbështeste dërgimin e më shumë parave dhe armëve ndaj Ukrainës; ato burime, tha ai, janë të nevojshme për vetë ushtrinë e Holandës. Qeveria e përkohshme e vendit, anasjelltas, është një mbështetëse e vendosur e Ukrainës dhe sapo ka ndarë mbi 2 miliardë euro ndihmë për Kievin vitin e ardhshëm.

Wilders është një mbështetës i fortë i Izraelit dhe mbron zhvendosjen e ambasadës së Holandës atje në Jerusalem ndërsa mbyllet posta diplomatike holandeze në Ramallah, shtëpia e Autoritetit Palestinez.

Pas sulmit të Hamasit në Izrael më 7 tetor, ai tha se “Izraeli po lufton për ekzistencën e tij” kundër “forcave të urrejtjes, barbarizmit dhe terrorizmit”.

A do të jetë ai kryeministër?

Wilders siguroi 25 për qind të votave, që është shumë në një sistem zgjedhor shumë të thyer, por jo të mjaftueshme për një shumicë në parlament. Kjo do të thotë se ai do të duhet të formojë një qeveri koalicioni me dy ose tre parti të tjera përpara se të marrë pushtetin.

Kjo është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet, pasi partitë kryesore në Holandë ngurrojnë të bashkojnë forcat me të djathtën ekstreme dhe e kanë mbajtur Wilders jashtë qeverisë për më shumë se një dekadë. Megjithatë, shkalla e fitores së tij do ta forcojë dorën e tij në negociata.

Në një fjalim fitues të mërkurën, Wilders u bëri thirrje partive të tjera që të angazhohen në mënyrë konstruktive në bisedimet e koalicionit dhe madje sugjeroi se ai do të ishte i gatshëm të bënte kompromis për qëndrimin e tij anti-mysliman në mënyrë që të formonte një qeveri. “Unë e kuptoj shumë mirë që partitë nuk duan të jenë në një qeveri me një parti që kërkon masa antikushtetuese,” tha ai. “Ne nuk do të flasim për xhamitë, Kuranin dhe shkollat ​​islame”.

Megjithëse Pieter Omtzigt, i cili ndërtoi një parti centriste nga e para në tre muaj për të marrë rreth 20 vende në zgjedhje, kishte përjashtuar më parë mundësinë e bashkimit të forcave me Wilders, ai tha të mërkurën mbrëma se do të ishte i hapur për bisedime dhe nuk pranoi të qeverisë jashtë çdo partneri të mundshëm.

Dilan Yeşilgöz, e cila zëvendësoi kryeministrin Mark Rutte si kreun e partisë VVD, ka thënë gjithashtu se ishte e hapur ndaj idesë për të bashkuar forcat me PVV të Wilders – por këtë javë përjashtoi mbështetjen e tij si kryeministër.

Burimi: Politico.eu