U nda nga modelja, por i vendosi kamera të fshehtë ta përgjonte. Ish-ylli argjentinas i mërzitur: Nuk pashë asgjë, se kisha probleme interneti

Për shumë vite me radhë, David Nalbandian ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të lakuar të tenisit Botëror. Por ish-sportisti argjentinas, tashmë në moshën 41-vjeçare bën bujë me një ngjarje të pazakontë.









Ai është hedhur në gjyq nga ish e dashura e tij, modelja argjentinase Araceli Torrado, e cila ka zbuluar se pas ndarjes, ai i kishte vendosur një kamera të fshehtë në dhomën e gjumit që ta përgjonte. Ajo ishte zbuluar kur vëllai i saj kishte shkuar ta takonte dhe kishte parë një dritë të çuditshme pas një paneli ventilimi.

Modelja ka deklaruar për mediat argjentinase se ishte tronditur nga ky zbulim. “Tmerr i papërshkrueshëm! Ai jo vetëm më shikonte, por mund të më shihte edhe lakuriq”. Fillimisht akuza e saj u hodh poshtë nga hetuesia, por më pas ajo dorëzoi regjistrime audio dhe mesazhe ku Nalbandian pranoi krimin.

Ndërkohë, ish-ylli i tenisit, as nuk shqetësohet nga kjo ngjarje, siç tregoi me deklaratën e çuditshme për “La Nacion”. “A doni që unë të jem i sinqertë? Po, kam vendosur kamerën. Por nuk mund të shihja asgjë sepse kishte probleme me internetin.”