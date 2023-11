VIDEO/ Dinamo fiton 1-0 me Erzenin dhe ngjitet në vendin e katërt, shijakasit me dhjetë lojtarë

Në “Niko Dovana” të Durrësit, Dinamo fitoi 1-0 me Erzenin për javën e 13-të në Superligë. Blutë e Mehmetit sigurojnë tri pikë me vlerë dhe për herë të parë lënë zonën e ftohtë të renditjes, duke u pozicionuar për momentin në vendin e katërt me 15-të pikë. Pjesa e parë e ndeshjes u mbyll me rrjeta të paprekura, ndërsa duhej minuta e 65 e takimit për të prishur balancat.









Një ndërhyrje e gabuar e Atandës bëri që kryesori Albert Doda t’i tregonte kartonin e kuq mbrojtësit, kjo edhe pas konsultës me VAR-in. Më pas loja kaloi në krahun e vendasve, që gjetën golin me Rustem Hoxhën në minutën e 77-të të ndeshjes. Në zhvilimet e një këndoreje, lojtari i Dinamos përfitoi nga një pasim në zonë për të mposhtur Hasanbellin. Edhe pse në pjesën e parë Erzeni kishte katër raste të pastra për shënim, ekipi i Deliallisit del pa pikë. Tanimë Dinamo me 15 pikë merr vendin e katërt, ndërsa Erzeni me 13 pikë mban vendin e parafundit (9).

Shikoni videon