Në fillim të javës dhe orare të ndryshme, agjenda e javës së 14-të në Superligë! Luhet derbi i kryeqytetit

Superliga shqiptare e futbollit mbylli këtë mbrëmje javën e 13-të. Në Korçë, Skënderbeu fitoi 3-1 me Teutën, ndërsa në “Loro Boriçi” të Shkodrës vendasit e Vllaznisë nuk shkuan më shumë se barazimi 0-0 me Laçin. Të enjte, Tirana fitoi 3-2 me Kukësin, Egnatia dhe Partizani barazuan 1-1, ndërsa Dinamo mundi 1-0 Erzenin.









Tanimë të gjithë po mendojnë për raundin e 14-të, i cili luhet në dy ditë. Futbolli shqiptar rikthehet të hënën e 27 nëntorit me dy sfida. Në orën 13:30 Erzeni pret Tiranën në stadiumin e Rrogozhinës. Ndërkohë në 17:00 në “Arenën e Demave” luhet Partizani – Dinamo, derbi i kryeqytetit.

E marta e 28 nëntorit që shënon edhe Festën e Pavarësisë ka në program tre sfida. Në orën 13:30 luhen Laçi – Egnatia dhe Kukësi – Skënderbeu. Në 16:00 në “Niko Dovana” të Durrësit vendasit e Teutës presin Vllazninë.

Kalendari, java 14-të: