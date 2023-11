Paralajmërimi i kryeministrit për mjekët e rinj/ Nënkryetari i PL-së: Rama ‘tru-bunker’ urren studentët mendjehapur, kërkon t’i burgosë

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka reaguar mbi paralajmërimin e kryeministrit i cili deklaroi se praktika me studentët e mjekësisë do të nisë të ndiqet gjerësisht në arsimin publik.









Vasili shkruan në Facebook, se kryeministri i “urren studentet mendjehapur te mjeksisë”.

Më tej, deputeti shkruan se "Rama kërkon t'i burgosë dhe t'u rrëmbejë liritë e garantuara me Kushtetutë"

Postimi i plotë i nënkryetarit të PL-së:

Rama tru-bunker i urren studentet mendjehapur te mjeksise!

Perseri Rama shfryn si egersire kundra studenteve te mjeksise.

I urren studentet sepse jane shume me te ditur se Rama, qe vuloset hapur si shkollepak ne cdo fjale e qendrim.

Studentet jane respektues kushtetutes dhe ligjit, ndersa Rama nje dhunues mafioz i certifikuar.

Rama i urren studentet se jane mendjehapur ndersa ai eshte tru-bunker.

Ata kane shkencen e mjeksise ne mendje ai ka vetem grabitjen dhe hajduterine e nje zorzopi.

Rama nxin nga ligesi ndersastudentet ndrijne nga mirësia.

Rama eshte pis me gjithe koncesion sterilizimi, ndersa studentet kane ndergjegje te paster e sterile edhe pa koncesion.

Rama ju grabit sudenteve edhe parate e djerses se familjeve te tyre, ndersa ata nuk i kerkojne asgje Rames veç ti lere te qete te shkollohen si studentet ne te gjithe boten.

Rama kerkon ti burgose dhe tu rrembeje lirite e garantuara me kushtetute, ndersa studentet i duan, i meritojne dhe protestojne fort e me dinjitet per lirite e tyre.

Perfundimisht Rama pelcet nga marazi dhe inferioriteti qe nuk i arrin dot kurre studentet e mjeksise.

Rama eshte e shkuara e shemtuar, ere myk dhe kalbesire komuniste, ndersa studentet jane e tashmja dhe ardhmja qe vjen erë mali, e fresket dhe e dashur si vete liria.