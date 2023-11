“Gjej kryetarin në karrocerinë e kamionçinës duke mbyllur fushatën”, Berisha nga Lezha: Si na erdhi disfata në 25 prill

Ish-kryeministri, Sali Berisha gjatë bashkëbisedimit të tij me simpatizantë në qytetin e Lezhës, ndër të tjera tregoi se pse Partia Demokratike humbi zgjedhjet e 25 prillit, kur fitorja oshëtinte në katër anët e vendit.









Berisha: Vijm pas një disfate të pamerituar në zgjedhjet e 25 prillit. Në katër anët e vendit oshëtinte jehona e fitores. Kudo shqiptarët ishin bësimplotë në fitoren që meritonin, ajo fitore në mënyrë ta paimagjinueshme u shua në javën e fundit.

Katër ditë para me vjen mua kryekëshilltari i huaj i dërguar nga Basha dhe Raam dhe më thotë, ‘z.Berisha nëse nuk i fitoi këto zgjedhje, çfarë mendimi keni për një koalicion me Ps?’, unë thash nuk pranoj dhe do bëj çështë e mundur që kjo të mos ndodh.

Unë isha i sigurtë për pasojat, sepse gjersa u pyeta marrëveshja ishte firmosur për bashkëqeverisje dhe kur shkoj pas 3 ditësh në mbyllje të fushatës e gjej kryetarin tim të hypur në karrocerinë e një kamionçinë po mbyllte fushatën sipas formulës së Ramës, ndërkohë që ai bënte dy mbyllje, një në sheshin Skenderbej dhe një në sheshin e Flamurit.

Fitoren na e mori Edi Rama me akord të plotë me Lulzim Bashën dhe kjo ishte një goditje e tmerrshme për ne.