“Jam i varur nga cigaret elektronike”, si 24 vjeçari shqiptari përfundoi në prangat e policisë italiane pas denoncimeve për…

31 doza kokainë të fshehura në mbështjellës të vegjël brenda tre cigareve elektronike. Një teknikë e fshehjes së drogës që po bëhet gjithnjë e më e përhapur.









Nga jashtë duket si një cigare normale, por nga brenda, e zbrazur nga të gjithë përbërësit, është e mbushur me porcione të shtypura së bashku.

Pak ditë pas operacionit që çoi në arrestimin e tre tregtarëve të rrezikshëm droge të kombësisë Magrebi dhe gjetjen e një sasie të madhe narkotike të llojeve të ndryshme, karabinierët e kompanisë Fidenza i kanë dhënë një tjetër goditje të rëndë zonës së shpërndarjes së drogës me “cigare”. Ditët e fundit, policia kishte marrë disa denoncime për takime të çuditshme në rrugët e qendrës mes një burri dhe disa subjekteve të njohur si përdorues droge.

Takime kalimtare, të cilat ndodhën në rrugicat e qytetit me ndriçim të dobët, me modus operandi tipike të adoptuar nga tregtarët e drogës. Një shtrëngim dore, një përshëndetje dhe lënda narkotike kalon nga duart e shpërndarësit në ato të klientit. Për këtë qëllim, karabinierët organizuan një shërbim me synimin për të kapur njeriun në flagrancë, i cili gjatë ecurisë së aksioneve u shfaq veçanërisht mendjemprehtë dhe i kujdesshëm për të mbajtur një profil të ulët.

Burri, duke lëvizur mes rrugicave të qytetit, vështirësoi operacionet e vëzhgimit, në të cilat u desh përfshirja e një numri të madh operatorësh, të cilët, të vendosur në këmbë në cepat e rrugës, e vëzhguan njeriun derisa vendosën të ndërhynin për ta kontrolluar atë. Burri u ndalua nga policët me rroba civile pranë stacionit të trenit dhe u shfaq menjëherë i shqetësuar dhe nervoz, edhe pse deri në atë moment karabinierët nuk kishin lënë asgjë të çuditshme të dilte nga xhepat e djalit. Në fakt, i riu i kishte dorëzuar ushtarakëve vetëm disa cigare elektronike për të cilat ai tha se ishte “i varur”.

Surpriza erdhi kur efektivët kryen një kontroll të plotë dhe hapën cigaret elektronike të cilat brenda fshihnin 31 doza të “kokainës” tashmë të paketuara dhe gati për t’u shitur. Aksioni vazhdoi me kontrollin e shtëpisë në vendin ku burri kishte gjetur strehim të përkohshëm: në dhomë u gjetën edhe 20 gramë të tjera kokainë në formë “guri”, ky është termi që përdoret në mjedisin e trafikut të drogës për të treguar kokainën të pa ndarë në doza.

Brenda banesës është gjetur shuma prej 750 eurosh cash dhe i gjithë materiali i nevojshëm për paketimin e dozave. Në përfundim të operacioneve, 24-vjeçari me origjinë shqiptare u shpall i arrestuar për veprën penale të mbajtjes pa leje të lëndëve narkotike për qëllime shitjeje.