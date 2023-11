Analiza e CNN: Hartat e reja tregojnë se ku po zhduken reshjet e borës

Reshjet e borës po bien globalisht ndërsa temperaturat ngrohen për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njerëzit, tregojnë një analizë e re dhe harta nga një shkencëtar klimatik i NOAA.









Por më pak borë që bie nga qielli nuk është aq e padëmshme sa thjesht të duhet të bësh me më pak lopatë; kërcënon të përforcojë ngrohjen dhe të prishë ushqimin dhe ujin për miliarda njerëz.

Shkencëtarët e klimës thonë se e ardhmja e reshjeve të borës është mjaft e qartë: Një botë më e ngrohtë e nxitur nga ndotja njerëzore do të thotë se reshjet ka më shumë gjasa të bien si shi sesa borë, të gjitha të tjerat janë të barabarta.

Është e mundur në një afat të afërt që ndryshimi klimatik do të shkaktojë stuhi më ekstreme dimërore dhe disa vite të rritjes së reshjeve të borës – siç tregojnë të dhënat për verilindjen e SHBA-së – por ndërsa temperatura globale ngrohet, do të ketë më pak nga ato vite dhe përfundimisht mund të shohim sasitë e reshjeve të borës bien nga një shkëmb.

“Përfundimisht, ligjet e termodinamikës nënkuptojnë se ndërsa vazhdoni të ngroheni, thjesht do të kaloni gjithnjë e më shumë nga ajo borë në shi”, tha Brian Brettschneider, një shkencëtar klimatik me Shërbimin Kombëtar të Motit në Alaskë dhe trurin pas të dhënave. analiza në këtë histori. “Ju mund të largoheni me gjërat për pak, dhe kjo mund të fshehë disa tendenca, por në përgjithësi ligjet e termodinamikës do të fitojnë”.

Bora gjithashtu nuk do të bjerë në mënyrë lineare, ose me një ritëm 1 me 1, me temperaturat në rritje, tha Justin Mankin, një shkencëtar klimatik dhe profesor i asociuar i gjeografisë në Kolegjin Dartmouth. Në vend të kësaj, ka më shumë një pikë kthese, që do të thotë se pasi të arrihet një prag i caktuar i temperaturës, “duhet të presim që humbjet të përshpejtohen”.

“Kjo do të thotë se ne mund të presim që shumë nga vendet që nuk kanë shfaqur rënie masive të borës, ndoshta të fillojnë t’i shfaqin ato vetëm me pak më shumë ngrohje”, tha Mankin për CNN.

Tashmë ka pasur një rënie prej 2.7% të reshjeve vjetore globale të borës që nga viti 1973, sipas analizës së Brettschneider të të dhënave nga Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike të Bashkimit Evropian, Copernicus. Tendenca në rënie është veçanërisht e dukshme në gjerësitë e mesme të Hemisferës Veriore – zona e mesme në veri të tropikëve dhe në jug të Arktikut, ku banon SHBA dhe pjesa më e madhe e popullsisë së botës.

Dielli është më i drejtpërdrejtë atje në krahasim me gjerësitë më të larta, veçanërisht gjatë pranverës dhe vjeshtës kur ende bie borë. E bardha e borës vepron si hije e diellit e një makine, duke devijuar dritën e diellit dhe nxehtësinë e saj përsëri në hapësirë. Pa të, më shumë rrezet e diellit thithen nga toka, duke ngrohur atmosferën.

Më pak borë që bie nga qielli do të thotë gjithashtu më pak borë që grumbullohet në paketë dëbore – një mbulesë e thellë dhe e vazhdueshme dëbore që grumbullohet gjatë dimrit. Është thelbësore për furnizimin me ujë sepse vepron si një rezervuar natyror, duke e ruajtur ujin si borë gjatë periudhave të lagështa dhe më pas duke e lëshuar atë në formën e shkrirjes së borës kur uji është më i vështirë për t’u arritur, tha për CNN profesoresha e inxhinierisë mjedisore në Universitetin e Uashingtonit, Jessica Lundquist.

Kërcënimi për furnizimin me ujë nga rënia e borës është më i theksuar në klimat që i nënshtrohen cikleve më ekstreme të reshjeve, si klima mesdhetare që gjendet në Kaliforni dhe pjesë të tjera të Perëndimit Amerikan, tha Lundquist.

“Kalifornia është fëmija i posterit – nuk bie shi në verë në Kaliforni, dhe kështu rrjedhja e shkrirjes së borës, bora që pret dhe bie më vonë gjatë sezonit, është absolutisht thelbësore për të gjitha ekosistemet, të gjithë bujqësinë, të gjitha të qyteteve apo kujtdo që dëshiron ujë gjatë sezonit të thatë”, tha Lundquist për CNN.

Snowpack siguron ujë për më shumë se 50% të furnizimit me ujë në Perëndimin e thatë, zbuloi një studim i vitit 2017. I njëjti studim parashikoi se nivelet e borës në Perëndim do të vazhdonin të bien me më shumë se një të tretën deri në vitin 2100 nën një rritje të lartë të skenarit të ndotjes së ngrohjes së planetit.

Siç tregon harta, rënia e reshjeve të borës gjatë 50 viteve të fundit ka qenë veçanërisht e theksuar në pjesë të SHBA-së perëndimore. Ky trend është në përputhje me studimet e tjera të cilat kanë treguar një rënie të grumbullimit të borës në më shumë se 90% të vendeve perëndimore ku matet.

Rritja e reshjeve të borës në verilindje që shihet në harta ilustron natyrën e ndërlikuar të ndryshimit të modeleve të reshjeve me ndryshimin e klimës, thanë shkencëtarët për CNN.

“Edhe pse tendenca totale e reshjeve të borës ishte pozitive, ditët në vit me trend të reshjeve të borës janë negative”, tha Brettschneider për CNN. Kjo do të thotë se më shumë borë po binte në më pak ditë, gjë që mund të jetë një shenjë e ngjarjeve më ekstreme të reshjeve të borës të parashikuara së bashku me ndryshimet klimatike.

“Mundësia juaj e reshjeve ekstreme të borës në fakt rritet me ngrohjen globale dhe kjo është për shkak se ndërsa ngrohim atmosferën tonë, aftësia e atmosferës për të qenë një rezervuar për lagështi rritet”, tha Mankin për CNN. “Kështu që ju merrni këtë përgjigje kundërbalancuese ku ekstremet e reshjeve të borës mund të rriten me ngrohjen globale”.

Rritja e borës verilindore është gjithashtu pjesërisht për shkak të periudhës kohore që këto harta po shikojnë në Brettschneider i tha CNN. Të dhënat e reshjeve të borës janë shumë më pak të besueshme para viteve 1970, por fillimi i të dhënave në vitet 1970 nënkuptonte gjithashtu se analiza përfshinte disa vite jashtëzakonisht me borë për atë pjesë të SHBA-së. Sikur analiza të kishte filluar më herët, mund të tregonte gjithashtu një rënie, tha ai.

Menaxhimi i ujit me më pak borë

Të kuptuarit e implikimeve të më pak reshjeve të borës në furnizimin global me ujë është shumë më e ndërlikuar sesa thjesht të thuash që më pak borë do të thotë më pak ujë i disponueshëm, tha Mankin. Kjo varet shumë nga vendndodhja dhe një sërë faktorësh të tjerë dinamikë të borës.

Gjëja e rëndësishme për të gjurmuar për disponueshmërinë e ujit nuk është sasia e borës, por sasia e ujit në dëborë, tha Mankin, e cila mund të ndryshojë shumë. Një borë e lehtë dhe me gëzof do të ketë përmbajtje të ulët uji, por një borë e dendur dhe e rëndë do të ketë një përmbajtje të lartë uji.

Për më tepër, të njëjtat ngjarje ekstreme të reshjeve që shkaktojnë më shumë borë mund të nënkuptojnë gjithashtu më shumë shi, i cili “mund të kompensojë potencialisht ato humbje bore”, tha Mankin.

Por shtrirja e problemit të borës së munguar është ende masive.

Një studim i vitit 2015 nga Mankin zbuloi se 2 miliardë njerëz që mbështeten në shkrirjen e borës për ujë janë në rrezik të rënies së borës deri në 67%. Kjo përfshin pjesë të Azisë Jugore, të cilat mbështeten në shkrirjen e borës Himalayan; Mesdheun, duke përfshirë Spanjën, Italinë dhe Greqinë; dhe pjesë të Afrikës së Veriut si Maroku, të cilat mbështeten në shkrirjen e borës nga malet e Atlasit.

Por Mankin tha se studimi nuk kapi menaxhimin hiperlokal të ujit, duke përfshirë strategjitë e mundshme që mund të zbusin apo edhe zëvendësojnë ujin e humbur nga bora e humbur.

“Humbja e borës bëhet një sfidë masive e menaxhimit”, tha Mankin. “Kjo nuk është domosdoshmërisht një sfidë e pakapërcyeshme kudo, por është një sfidë e konsiderueshme menaxhimi, veçanërisht në vende si Perëndimi Amerikan që varen shumë nga rrjedhjet e shkrirjes së borës”.

Mankin dhe Lundquist thanë se më shumë kërkime po vazhdojnë për të kuptuar më mirë marrëdhënien e nuancuar midis borës dhe furnizimeve me ujë, veçanërisht në një shkallë hiperlokale, e cila do t’i ndihmojë menaxherët e ujit të planifikojnë më mirë për një marrëdhënie më të paqëndrueshme me borën.

“Nuk ka asnjë plumb argjendi këtu – do të jetë një plejadë zgjidhjesh dhe parash në shkallë të ndryshme që mund të konceptohen vetëm pasi të kuptohet dhe identifikohet qëllimi i problemit,” tha Mankin.

“Në masën që ndonjë nga këto vende po menaxhon ujin për status quo-në – ngrohja globale po e largon atë status quo”, tha Mankin. “Në masën që infrastruktura jonë dhe praktikat tona të menaxhimit janë të koduara me një klimë historike – këto gjëra janë të parëndësishme për klimën që po shpaloset”.

Burimi CNN