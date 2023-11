Britania/ Marshimi i madh kundër antisemitizmit në Londër (Video)

Mijëra protestues morën pjesë sot në marshimin antisemitist në rrugët e Londrës, një ditë pas mobilizimit të ri pro- palestinez në kryeqytetin britanik.

Shumë nga pjesëmarrësit në marshim, i cili filloi nga gjykatat dhe u drejtua drejt Parlamentit, mbanin flamuj izraelitë dhe britanikë ose pankarta me sloganin “Zero tolerancë për antisemitizmin”. Disa treguan fotografi të pengjeve të mbajtura nga Hamasi pas sulmit të tij vdekjeprurës në tokën izraelite më 7 tetor.

“Më 7 tetor ne u zgjuam me një realitet të ri dhe të gjithë ishim të tronditur nga ai”, tha për AFP Omer Plotniarz, një terapist muzikor 37-vjeçar që marshoi me gruan dhe fëmijën e tij. “Ne duam drejtësi për foshnjat tona, për gratë tona, për vëllezërit dhe motrat tona, të gjithë të kthehen në shtëpi”, shtoi ai.

Një tjetër protestuese, 52-vjeçarja Debbie Goldberg, e mbështjellë me një flamur izraelit, tha: “Ne jemi këtu për të mbështetur Izraelin, për të kërkuar lirimin e të gjithë pengjeve. Ne jemi këtu për të kërkuar paqen dhe fundin e këtij makthi”. Goldberg tha se ajo është me origjinë nga Argjentina, por ka nënshtetësi izraelite.

More than 50 000 people marching against antisemitism in London right now!

Strangely, so far no cases of vandalism, hateful slogans nor violent attacks against the police like during the anti-Israel marches in previous weeks…

