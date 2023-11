Kukësi pas reshjeve të borës/ Rrugët nacionale të qarkullueshme, ja zonat e bllokuara

Vendi është përfshirë nga temperatura të ulëta gjatë ditëve të fundit. Në disa zona u raportua për bllokim të rrugëve si pasojë e reshjeve të borës. Ndërkohë situata aktuale në Kukës është në normalitet, pas ndërhyrjes së autoriteteve rrugët nacionale janë të qarkullueshme.









Nga subjektet kontraktore ka vazhduar puna gjatë gjithë ditës për pastrimin, kriposjen dhe mbajtjen funksionale të gjitha akseve rrugore nacionale.

Gjithashtu rrugët rurale në administrim janë të kalueshme me zinxhirë, përveç rrugëve të Nj.Ad Arrën, Zapod dhe Kalis në të cilat është punuar për ç’bllokimin e tyre.

Puna vazhdon për hapjen e rrugëve që lidhin fshatrat me Nj.Administrative në ato zona ku kanë rezultuar të bllokuara. Furnizimi me energji elektrike mungon në Nj.Ad Shishtavec, Topojan, Zapod, Surroj dhe Arrën Bashkia Kukës Ndërsa furnizimi me ujë të pijshëm është normal.