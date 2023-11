Lufta në Izrael/ Këta janë pengjet e Hamasit izraelit të liruar sot – Historitë e tyre

Ushtria izraelite njoftoi se 14 pengje izraelite dhe tre të huaj iu dorëzuan Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, si pjesë e ditës së tretë të lirimit të pengjeve nga Hamasi dhe lirimit të zyrtarëve palestinezë.

Nga ana e tij, Hamasi njoftoi se i dorëzoi Kryqit të Kuq 13 pengje izraelitë, 3 tajlandez dhe një rus. Ky ndryshim në numrin e pengjeve izraelitë mes Izraelit dhe Hamasit është për faktin se personi me nënshtetësi ruse është izraelito-rus, kështu që njëra palë e numëron atë në mesin e pengjeve izraelite dhe pala tjetër e llogarit në mesin e shtetasve të huaj.

Një peng, megjithatë, Elma Avraham u dërgua me urgjencë në spital me helikopter pasi gjendja e saj ishte e rëndë, raportuan mediat izraelite.

Pengjet izraelitë lirohen sot:

Avigail Idan, një peng 3-vjeçare, mbeti jetime në sulmin e 7 tetorit nga Hamasi, kur prindërit e saj, Roy dhe Samdar, u vranë. Në fakt, ajo është një fëmijë që u veçua nga presidenti amerikan Joe Biden. Idan, i cili ka nënshtetësi amerikane, u bë një simbol për gati 40 fëmijët e kapur nga Hamasi. 3-vjeçarja u fsheh në shtëpinë e fqinjit të saj, por terroristët e Hamasit e gjetën atë.

Familja Brodutch (4 anëtarë të liruar)

Hagar Brodetz, 40 vjeç, dhe fëmijët e saj Ofri (10), Yuval (9) dhe Oriya (4) u kapën nga Hamasi ndërsa burri dhe babai i saj, Avihai, po luftonin. Avihai Brodutch nuk kishte asnjë lajm për familjen e tyre dhe pak javë më parë, ai shprehu zemërimin e tij për fatin e tyre të pasigurt. Megjithatë, ata tani janë kthyer në Izrael.

Among the hostages that Hamas still holds are a 4-year-old, an 8-year-old, and a 10-year-old from the Brodutch family.

Oria, Yuval, and Ofry were captured along with their mother Hagar on October 7th.

Until they are all free, none of us are free pic.twitter.com/FANQFmBx9r

— Hen Mazzig (@HenMazzig) November 24, 2023