“Nuk kemi nevojë për ty”/ Plas sherri mes grupeve të ‘Rock’-ut, anulohet turneu i radhës

Anëtarët e grupit rock “The Brian Jonestown Massacre” u përleshën në skenë në një koncert në Melburn, Australi të martën mbrëma, duke i detyruar ata të anulojnë pjesën tjetër të turneut të tyre.

Shkaku duket se ka qenë frontmeni Anton Newcomb, i cili përzuri kitaristin Ryan Van Creed nga grupi, duke kërkuar që ai të “priste” mikrofonin e tij dhe “të hiqte” jashtë skenës.

“Prite mikrofonin e atij djalit, ul kitarën time, festa mbaroi, kapiten”, i bërtiti Newcomb kitaristinit të tij të atëhershëm në një video të regjistruar nga fansat që u shpërnda më vonë në mediat sociale.

The Brian Jonestown Massacre show in Melbourne descended into an onstage brawl last night. The band have cancelled the remaining tour dates.

