Zgjoheni me dhimbje të barkut? Ja çfarë tregon kjo për shëndetin tonë

Zgjimi me dhimbje barku nuk është vetëm i pakëndshëm, por mund të shkaktojë edhe vështirësi. Shkaku i dhimbjes mund të jetë aq i thjeshtë, siç është nevoja për të shkuar në banjë ose gazrat, por mund të jetë gjithashtu shenjë e problemeve serioze shëndetësore.









Gastroenterologu Ronald Omino tregon pse mund të zgjoheni me dhimbje barku, nëse përjashtojmë dukuritë e pakëndshme, si nevoja për jashtëqitje, gazrat, urthi dhe të ngjashme .

Nëse zgjoheni shpesh me urth, shije acidi në gojë, dhimbje të mprehta në stomak, mund të keni sëmundje të refluksit gastroezofageal (GERD) ose refluks kronik acidik. Ndodh kur është penguar rrjedha e lëngjeve tretëse. Simptomat përfshijnë: urth dhe djegie në gjoks ose në pjesën e sipërme të barkut, një ndjenjë se ushqimi, lëngjet ose përmbajtjet e tjera të stomakut kthehen në gojë ose fyt, dhe vështirësi në gëlltitje.

Keni kapsllëk

Nëse zgjoheni në mëngjes me dhimbje ose siklet në stomak, mbani mend herën e fundit që keni bërë jashtëqitje të rregullt, sepse ka shumë mundësi që të jeni kaps. Simptomat që shfaqen me kapsllëkun janë: më pak se tre jashtëqitje në javë, jashtëqitje të forta, të thata ose të çrregullta në formë, jashtëqitje që janë të vështira ose të dhimbshme për t’u larguar dhe ndjenja se jo e gjithë jashtëqitja ka kaluar.

Keni ulcerë

Ulcera mund të shfaqet si dhimbje akute ose kronike në stomak, përgjithësisht në pjesën e sipërme të stomakut. Dhimbja e ulcerës mund të ndodhë disa orë pas ngrënies kur trupi prodhon më shumë acid ose në lukthin bosh, duke çuar në dhimbje në mëngjes. Shkaqet që çojnë më shpesh në ulcerë të stomakut janë: përdorimi i tepërt i antiinflamatorëve josteroidë dhe infeksioni me bakterin Helicobacter pylori. Nëse nuk trajtohet, mund të çojë në gjakderdhje gastrointestinale të sipërme. Shikoni menjëherë një mjek nëse shihni gjak në jashtëqitje ose jashtëqitje të zezë.

Keni sindromën e zorrës së irrituar

Nëse zgjoheni shpesh me të përziera dhe një dëshirë të papritur për të bërë jashtëqitje, mund të keni sindromën e zorrës së irrituar (IBS). Është një çrregullim funksional gastrointestinal, që do të thotë se lidhet me problemet midis zorrëve dhe trurit. Kjo shkakton ndjeshmëri të zorrëve, e cila ndryshon mënyrën se si kontraktohen muskujt e zorrëve. Simptomat mund të përfshijnë dhimbje barku dhe fryrje, si dhe ndryshime në lëvizjet e zorrëve, duke përfshirë diarre ose kapsllëk.