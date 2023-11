Armëpushimi në Gaza u shty, por mundësia për të ndezur përsëri luftën duket e madhe

Pauza e brishtë në sulmin e Izraelit kundër Hamasit në Gaza, e cila ka mundësuar deri tani lirimin e 58 pengjeve ka qenë çuditërisht e qëndrueshme duke pasur parasysh se asnjëra palë nuk është në kontakt të drejtpërdrejtë dhe secila është e prirur për të zhdukur tjetrën.

Pyetja tani është se për sa kohë do të mbizotërojë kryqëzimi i interesave që çuan në marrëveshje, duke lejuar kthimin e më shumë të rrëmbyerve në sulmet terroriste të Hamasit në Izrael dhe hyrjen në Gaza të më shumë kamionëve me ndihma të nevojshme dëshpërimisht, shkruan CNN.

Ndërsa amerikanët festonin ‘Ditën e Falënderimeve’, një nxitim zhvillimesh në Lindjen e Mesme çoi në ribashkime emocionale midis pengjeve dhe familjeve të tyre. Por gjendja e rëndë e shumicës ende në robëri dhe ajo e civilëve palestinezë nënvizuan numrin brutal të luftës. Dhe me Presidentin Joe Biden të kthyer në Uashington pas fundjavës së tij të pushimeve në Nantucket, Massachusetts, faktorët afatmesëm dhe afatgjatë po vijnë në sy që sugjerojnë se luftimet së shpejti mund të tërbohen përsëri – dhe të bëhen edhe më të vështira dhe të kushtueshme.

Armëpushimi u jep banorëve të Gazës moment për të marrë frymë – dhe zbulon shkallën e shkatërrimit

Megjithatë, shpresat po rriten që pas periudhës katër-ditore të rënë dakord të publikimeve, marrëveshja nuk do të përfundojë siç ishte planifikuar të hënën. Hamasi po bën presion për të miratuar një klauzolë në marrëveshjen origjinale që do të parashikonte ditë shtesë pauzash në sulmet izraelite në këmbim të lirimit të secilit grup prej 10 pengjeve. Kabineti izraelit ka diskutuar idenë dhe kryeministri Benjamin Netanyahu i tha Bidenit në një telefonatë të dielën se një zgjatje do të ishte e mirëpritur, tha zyra e tij në një deklaratë. Dhe SHBA dhe Katari – dy ndërmjetësit kritikë në marrëveshje – po kërkojnë të përdorin vrullin e pauzës për të krijuar një themel për një fund më të përhershëm të luftimeve që mund të çojë më shumë pengje të liruara dhe civilë të mbrojtur në Gaza.

Në afat të shkurtër, Izraeli dhe Hamasi duket se kanë arsye të forta për të vazhduar armëpushimin. Netanyahu, i cili ka qenë nën presion ekstrem nga familjet e të burgosurve, mund të marrë një masë lehtësimi politik ndërsa më shumë pengje kthehen në shtëpi. Hamasi, ndërkohë, ka përfituar nga ndalimi i sulmeve ajrore dhe operacioneve tokësore izraelite që ka të ngjarë t’i mundësojë atij të rigrupohet dhe të përgatitet për një sulm të pritshëm të zgjeruar izraelit në bastionet e tij jugore. SHBA po kërkon kthimin e amerikanëve të mbajtur ose të pagjetur pas bastisjeve të Hamasit më 7 tetor dhe Biden ka një imperativ të fortë në shtyrjen ose parandalimin e më shumë masakrave civile në Gaza – si për arsye humanitare, ashtu edhe për të zbutur një reagim politik të brendshëm nga të rinjtë dhe votuesit progresivë të cilët kanë dënuar mbështetjen e tij të palëkundur për Izraelin.

Dhe ka dhimbje shumë larg nga Gaza dhe Izraeli. Një i dyshuar u arrestua për të shtënat ndaj tre studentëve palestinezë të kolegjit në Vermont. Jason J. Eaton, 48 vjeç, u arrestua të dielën pasdite pranë skenës së sulmit, tha Departamenti i Policisë Burlington në një njoftim për shtyp. Policia nuk dha detaje të hënën herët se me çfarë akuzash përballej. CNN nuk ka qenë në gjendje të përcaktojë nëse Eaton ka një avokat. Sulmi pason një rritje të antisemitizmit që ka bërë gjithashtu hebrenjtë amerikanë të ndihen më pak të sigurt.

Pse armëpushimi i Gazës mund të zgjidhet përfundimisht

Një pauzë e zgjatur në luftime do të luante për qëllime humanitare, por koha mund të jetë e shkurtër para se të zhvendosen qëllimet strategjike të Izraelit ose Hamasit. Kjo do të thotë se fati i pengjeve të mbetura, duke përfshirë një grup të madh meshkujsh të rinj dhe disa anëtarë të forcave izraelite të sigurisë, mbetet thellësisht i pasigurt.

Situata aktuale, për shembull, do të thotë se Hamasi ka rifituar kapacitetin për të vendosur tempin e konfliktit duke përdorur pengjet si levë për të formuar reagimet dhe aktivitetin ushtarak izraelit. Pauza po e ndërlikon atë që Izraeli zotohet se do të jetë një përpjekje për të zhdukur lëvizjen islamike. Dhe fati i pengjeve të mbetura të balancuara kundër qëllimeve më të gjera të ushtrisë izraelite do të përbëjë gjithnjë e më shumë një dilemë të thellë morale për qeverinë e Netanyahut.

Koha gjithashtu mund të afrohet kur natyra e njëanshme e shkëmbimeve – tre palestinezë të liruar nga burgjet izraelite në këmbim të secilit peng – mund të bëhet politikisht e paqëndrueshme për Netanyahun, qeveria e të cilit rimëkëmbet mbështetet në një koalicion partish të ekstremit të djathtë. Ndërsa numri i pengjeve të tij zvogëlohet ngadalë, Hamasi mund të humbasë përfundimisht nxitjen për të liruar grupe të mëdha ndërsa kërkon të mbajë levën.

Një pasiguri nga perspektiva e SHBA është se sa presion Biden, i cili foli sërish me Netanyahu të dielën, do t’u imponojë izraelitëve për të vazhduar pauzën për aq kohë sa të jetë e mundur. Por, nëse pauza përfundon, a do të ishte mbështetja e SHBA për të drejtën e Izraelit për të shënjestruar Hamasin po aq e fortë sa ishte përpara armëpushimit? Dinamika delikate SHBA-Izrael shpjegon pse ka kuptim që Hamasi të mbajë disa pengje amerikane me shpresën për ta detyruar Bidenin të kufizojë Izraelin. “Nëse ata vazhdojnë të mbajnë pengje amerikanë, kjo do ta mbajë SHBA-në të fokusuar në këtë dhe do ta mbajë SHBA-në të mbajë presion mbi izraelitët,” i tha CNN të dielën gjenerallejtënant amerikan Ben Hodges në pension. Një kthim në betejë mund të dobësojë gjithashtu mbështetjen ndërkombëtare tashmë të lëkundur të Izraelit.

Lirohet 4-vjeçari izraelit amerikan

Këshilltari për sigurinë kombëtare të Biden, Jake Sullivan përmbledhi aktin balancues me të cilin presidenti do të përballej në rrethana të tilla, pa treguar saktësisht se si do të përgjigjej.

“Presidenti Biden beson se çdo vend, duke përfshirë Izraelin, ka të drejtën dhe përgjegjësinë për të mbrojtur veten kundër këtij lloji armiku”, tha Sullivan në “State of the Union” të CNN të dielën.

“Ai gjithashtu beson se çdo operacion ushtarak duhet të kryhet në një mënyrë që të mbrojë civilët, që i dallon terroristët nga civilët dhe që siguron që ata civilë të kenë vende të sigurta për të qenë dhe qasje në ndihma humanitare shpëtimtare.”

Ndërsa zgjedhjet strategjike përpara janë të mprehta, lirimi i pengjeve deri më tani – dhe më shumë se 100 kamionë me ndihma humanitare që kanë hyrë në Gaza – kanë përfaqësuar një moment të rrallë shprese dhe lehtësimi në një konflikt të tmerrshëm. Midis të liruarve të dielën ishte 4-vjeçarja Abigail Edan, e cila ishte amerikanja më e re e mbajtur dhe shtetasja e parë amerikane e liruar që nga fillimi i armëpushimit. Biden foli me familjen e vajzës, prindërit e së cilës u vranë të dy më 7 tetor, dhe u tha amerikanëve se megjithëse ishte e sigurt, ajo kishte kaluar një “traumë të tmerrshme”.

Fjalimi i Biden ishte një pushim i mirëpritur në një krizë që i ka shkaktuar atij dëme të konsiderueshme politike. Por i rrethuar nga vlerësimet e ulëta të miratimit dhe sulmet politike nga të gjitha anët, ndërsa ai kërkon rizgjedhjen, presidenti përballet me një rrugë të rrezikshme përpara – veçanërisht nëse luftimet rifillojnë në Gaza.

Biden është përballur me kritika të ashpra nga brenda Partisë Demokratike për refuzimin e tij për të bërë thirrje për një armëpushim të përhershëm në një luftë që ka zbuluar përçarje në koalicionin e tij elektoral. Votuesit më të rinj, progresivë – pjesëmarrja e të cilëve është kyçe për Bidenin vitin e ardhshëm – kanë qenë kritikë ndaj reagimit të Izraelit ndaj sulmit terrorist, ndërkohë që zemërimi po rritet edhe në mesin e arabo-amerikanëve, të cilët janë kyç për shpresat e demokratëve në shtetin në lëvizje të Miçiganit.

Por presidenti po tërheq edhe kritika nga e djathta. Ndërsa kandidati presidencial i GOP, Chris Christie tha se presidenti meritonte disa merita për ndërmjetësimin e marrëveshjes, ai i tha Dana Bash të CNN në “State of the Union” se ishte i shqetësuar se Biden po mbështetej shumë te Netanyahu.

Christie paralajmëroi se Biden po fillonte gabimisht të “gabonte” duke thënë se ai shpreson që armëpushimi të vazhdojë. “Ai nuk mund të bëjë gjëra të tilla, sipas mendimit tim, publikisht,” tha ish-guvernatori i Nju Xhersit. “Zëri i tij duhet të jetë thjesht mbështetës i asaj që Izraeli po bën në përpjekje për të mbrojtur integritetin e tij territorial dhe sigurinë dhe sigurinë e 9 milionë qytetarëve të tij.”

Paketa e ndihmës amerikane për Izraelin mund të shtyhet deri në vitin e ardhshëm

Biden ka kërkuar prej javësh që Kongresi të miratojë 14.3 miliardë dollarë ndihmë urgjente për Izraelin. Dhe udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer u tha kolegëve të tij demokratë në një letër të dielën se ai do të sjellë në foltore një paketë të sigurisë kombëtare që lidh së bashku financimin e Izraelit dhe Ukrainës, sa më shpejt që javën e ardhshme. Por një masë e tillë do të përballet ende me sfida të vështira në Dhomën e kontrolluar nga GOP.

Schumer synon të sjellë në Senat ligjin që lidh financimin e Izraelit dhe Ukrainës javën e ardhshme

Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve miratuan masën e tyre, por, në një marifet politik, bashkangjitën shkurtime në fondet e Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme që ata e dinin se ishin të papranueshme për demokratët, të cilët drejtojnë Senatin. Republikanët pro-Donald Trump, ndërkohë, kundërshtojnë përpjekjet e disa demokratëve dhe republikanëve të Senatit për të dyfishuar masën me një paketë të re ndihme prej 60 miliardë dollarësh për Ukrainën. Dhe çdo paketë është në rrezik për shkak të shumicës së ngushtë të GOP të Dhomës së Përfaqësuesve, e cila kontrollohet efektivisht nga ekstremistët. Kjo do të thotë se mënyra e vetme që republikanët do të votonin për një masë është nëse ajo përfshin koncesione demokratike në kufirin jugor.

Kryetari i Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Turner tha për “Meet the Press” të NBC të dielën se nuk është optimist se masa do të kalojë këtë vit. “Mendoj se do të ishte shumë e vështirë të realizohej deri në fund të vitit. Dhe pengesa aktualisht është politika e Shtëpisë së Bardhë në kufirin jugor, “tha republikani i Ohajos.

Në një shenjë tjetër se dallimet mbi paketën mund të çojnë në vonesa të mëtejshme, senatori Chris Murphy tha se do të ishte i hapur për të kushtëzuar ndihmën izraelite me mbrojtjen e civilëve palestinezë. “Ne e kushtëzojmë rregullisht ndihmën tonë për aleatët bazuar në pajtueshmërinë me ligjin amerikan dhe ligjin ndërkombëtar,” tha demokrati i Connecticut në “State of the Union”. “Dhe kështu mendoj se është shumë në përputhje me mënyrat në të cilat ne kemi shpërndarë ndihmën, veçanërisht gjatë kohës së luftës, për aleatët.

Strategjizimi politik që po ndodh në Izrael, Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë nuk ka filluar të marrë në konsideratë se si mund të duket rajoni pas luftës. Administrata Biden po përsërit mbështetjen për një zgjidhje me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez që duket më i largët se kurrë pas sulmeve të 7 tetorit. Dhe presidenti izraelit Isaac Herzog i tha Wolf Blitzer të CNN në një intervistë të dielën se ai mbështet idenë për një “koalicion ndërkombëtar” për të monitoruar Gazën pasi Hamasi ishte çrrënjosur në luftë.

Por kjo është e gjitha në largësi. Tani për tani, pyetja kryesore është se sa kohë do të ndalet lufta dhe nëse pengjet do të vazhdojnë të dërgohen në liri dhe siguri.