“Çështja e Belerit është europiane, jo dypalëshe”- Ministri grek: Të krijohen kushtet për gjykim të drejtë

Ministri grek i Shtetit, Stavros Papastavrou, i cili pak ditë më parë ishe në Shqipëri dhe vizitoi Fredi Belerin në burg, ka folur sërish për çështjen e kryebashkikaut të Himarës në një intervistë për “Sky.gr”.









Çështja Beleri, tha ai, është thellësisht europiane dhe jo dypalëshe, ndërsa theksoi se ka të bëjë me respektimin e shtetit ligjor.

“Ekziston një mbështetje e fortë e qeverisë (greke) ndaj nevojës për të respektuar sundimin e ligjit, nevojën për të respektuar një gjykim të drejtë dhe për të respektuar plotësisht të drejtën e prezumimit të pafajësisë. Fredi Beleri u zgjodh kryetar bashkie në zgjedhjet e 14 majit 2023, ndërsa dy ditë më parë ishte paraburgosur me burg. Me fjalë të tjera, ai i fitoi zgjedhjet derisa ishte në paraburgim. Ai kishte marrë një mori sulmesh verbale gjatë periudhës së mëparshme. Që kur u zgjodh, prej gati shtatë muajsh ndodhet në paraburgim. Dhe qeveria shqiptare i mohon të drejtën e patjetërsueshme për t’u betuar si kryetar bashkie, ashtu siç zgjodhën qytetarët e Himarës”, tha ministri grek i Shtetit.

“Fredi Beleri u arrestua në orët e para të 12 majit , sipas organit të akuzës, me akuzën e blerjes së votës. Fatmirësisht për Fredi Belerin, një aparat fotografik në plazhin e Himarës, jashtë një restoranti, regjistron se Beleri është me dy shokët e tij kur arrestohet nga policia shqiptare dhe nuk ka në dorë asnjë para cash. Pra, çdo akuzë për krim të vetëshkaktuar është e pavlefshme në vetvete”, shtoi ai.

Sipas Papastavrou, “dëshmitari i parë i prokurorisë është Arsen Rama, i cili thotë se një bashkëpunëtor i Belerit i ka dhënë 350 euro. Por ky dëshmitar i prokurorisë gjatë seancës ka pranuar se për t’u bërë informator policie, mori para. Në çdo shtet tjetër, nëse dëshmitari kryesor i prokurorisë do të thoshte se ai ishte paguar për të marrë pjesë në një procedurë policore, prokuroria do të ndalonte atje. Këtu procesi vazhdon. Dëshmitari i dytë i prokurorisë është shefi i policisë së atëhershme në Himarë, i cili më pas ka marrë dy gradime, është transferuar në Avlonas dhe i është rritur paga. Dëshmitari i tretë i akuzës nuk u paraqit në gjyqin e së mërkurës. Me këto akuza po gjykohet Fredi Beleri”, në këtë pikë, në një koment të përgjithshëm, ai theksoi se “shteti i së drejtës, rrjetat e sigurisë na detyrojnë të gjithëve, në të gjitha shtetet anëtare, të respektojmë prezumimin e pafajësisë së secilit. të akuzuarit dhe të krijohen kushte për një gjykim të drejtë”.

Krahas akuzës kryesore ndaj kryebashkiakut të Himarës, është edhe çështja e betimit.

“Ligji i jep kreut të burgut të drejtën t’i japë leje një të burgosuri për të shkuar në dasmën e tij ose në një varrim ose në një ekzaminim spitalor. Pra, me një interpretim kufizues të këtij kuadri ligjor nuk lejohet. Në realitet, megjithatë, ashtu si në Kushtetutën tonë, ashtu edhe në Kushtetutën e Shqipërisë, në nenin 45 për të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur, është e qartë se ky numërim është tregues dhe jo shterues”, theksoi ministri i Shtetit.

“Shikoni një xhiro që zgjat shtatë muaj. Kreu i burgjeve dhe prokurori u deklaruan të paaftë për të lejuar që kryetari i zgjedhur të shkojë dhe të betohet. Ata e referuan çështjen në Gjykatën Speciale për Luftën kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Gjykata Speciale vendosi dy herë se nuk ka juridiksion dhe e dërgoi çështjen në Gjykatën e Shkallës së Parë Durrës. Gjykata e Shkallës së Parë vendosi se nuk e dinte nëse kishte juridiksion dhe e dërgoi çështjen në Gjykatën e Lartë, e cila më 7 nëntor e ktheu çështjen në Gjykatën Speciale. Është e qartë se nuk duan që të respektohet mandati popullor që ka marrë Fredi Beleri”, përfundoi ai.

“Ka shtete anëtare që thonë se çështja është dypalëshe. Dhe jo vetëm e thonë këtë, por pretendojnë se është i papranueshëm bilateralizimi i hyrjes së Shqipërisë në Evropë. Unë them se kjo është një qasje e gabuar. Çështja Beleri është thellësisht evropiane, nuk është dypalëshe. Ka të bëjë me respektimin e shtetit ligjor”, theksoi Papastavrou.

Ai kujtoi se “Kryeministri shkoi në Samitin e Procesit të Berlinit në Tiranë më 16 tetor 2023 dhe vendosi me vendosmëri kuadrin për çështjen e Belerit . Ai tha, pra, se me sa duket Greqia mbështet në mënyrë të vendosur dhe të palëkundur perspektivën e anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor. Ne të gjithë përfitojmë nga perspektiva e tyre evropiane, dhe veçanërisht minoriteti etnik grek. Por kjo rrugë pranimi ka disa kushte dhe kritere”.

Duke iu rikthyer gjyqit të dytë, paralel, për betimin e Belerit, ai vërejti se “kryeministri i zgjedhur (i Shqipërisë) thotë për kryetarin e zgjedhur se nuk është në gjendje të bëjë betimin, pasi ligji ynë është shumë i qartë. kushtet në të cilat bëhet betimi. Dmth ekzekutivi, ndërkohë që ka një proces gjyqësor në vazhdim, shkon dhe u thotë se nuk mund të betohet. Nëse kjo nuk është shkelje e rregullave themelore të shtetit të së drejtës, nëse kjo nuk është shkelje e prezumimit të pafajësisë, siç përcaktohet në nenin 6, paragrafi 2 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, atëherë çfarë është?’

Duke vendosur dimensionin financiar të çështjes, ai përmendi rastin e bashkëshortit të ish-ministres së Jashtme, çështje që “ka shkuar edhe në Gjykatën Speciale. E cila në fakt ka bërë sekuestrim parandalues ​​të truallit konkret”

Ministri i Shtetit theksoi se “minoriteti grek është vazhdimisht nën presion”, duke kujtuar incidentet e mëparshme me zgjedhjet atje. Por, shtoi ai, minoriteti grek ka qenë aty “që nga koha e Homerit. Është një zonë përballë Korfuzit, ka vlerë të madhe ekonomike, por ku mund të bashkëjetojnë minoriteti grek dhe shqiptarët”.

Kërkesa është “të gjendet një zgjidhje e drejtë në përputhje me acquis evropiane, parimin e fqinjësisë së mirë dhe sundimin e ligjit. Sepse në këtë mënyrë të gjithë do të fitojnë. Shqipëria do të fitojë, Greqia do të fitojë, Himara do të fitojë. Ndërsa kjo situatë e papranueshme vazhdon me një burrë në paraburgim, i cili rrezikohet të dënohet nga një deri në pesë vjet për një akuzë të pambështetur në realitet, ne të gjithë e vuajmë atë. Dhe Evropa dhe Shqipëria dhe Greqia dhe Himara”, nënvizoi ai.

Sigurisht, shtoi ai, “nëse Beleris nuk do të ishte anëtar i minoritetit etnik grek dhe asnjë minoritet, padyshim që Greqia nuk do të kishte shfaqur të njëjtin interes. Por për Evropën ajo duhet të mbetet një çështje evropiane. Sepse nëse një pushtet ekzekutiv në çdo shtet nuk mund të betohet dikë sepse nuk i pëlqen, ky është një problem për Evropën”.

Ai shprehu gjithashtu shpresën se procesi zgjedhor nuk do të përsëritet dhe se qeveria do të respektojë më në fund “sovranitetin popullor dhe të drejtën e Fredi Belerit për të ushtruar detyrën e tij si kryetar bashkie dhe të paktën të betohet”.

“Ai duhet të gjykohet si kryetar bashkie, siç do të ndodhte në çdo shtet anëtar”, përfundoi Papastavrou.