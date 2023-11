“Më është dashur të largohem nga rrjetet sociale”-Luajti rolin e të dashurës xheloze në “memen” më të famshme në internet, flet protagonistja: Nuk fitova para…

Do të gënjeje nëse do të thoje se nuk e kishe parë kurrë memen e një çifti që ecnin të kapur për dore, por befas i dashuri kthehet dhe shikoi me habi një vajzë që po kalonte pranë tij. E dashura e tij bën një fytyrë të zymtë pasi e kupton. Një nga imazhet më virale të kujtuara ndonjëherë për shkak të numrit të përdoruesve që e kanë përdorur atë për të nënkuptuar një situatë që lidhet me ngjarjet aktuale ose jetën.









Antonio Guillem , fotograf i Barcelonës dhe ekspert i fotografisë së aksioneve, është ideologu i këtij imazhi , megjithëse ai kurrë nuk e kishte menduar se përdorimi kryesor i tij do të ishte vetëm dhe ekskluzivisht për të bërë meme. “Deri kohët e fundit as që e dija se çfarë ishte meme .Origjina e imazhit është thjesht e lidhur me punën. Unë mendoj se fotografia në vetvete doli të ishte një bazë e mirë për dikë që kishte idenë e shkëlqyer për ta kthyer atë në një metaforë që funksionon për gjithçka. Dhe kjo nuk është merita jonë. “Vendosa të rrezikoj në këtë seancë duke propozuar një mënyrë të rastësishme për të përfaqësuar konceptin e tradhtisë në marrëdhënie,” tha ai në një intervistë me El País

Fotografia e realizuar në mesin e vitit 2015 në Girona, mori një pritje të madhe nga publiku anglez duke pasur parasysh numrin e tabloidëve që kontaktuan Guillem për një intervistë. Mario dhe Carla janë dy protagonistët e kësaj meme virale. Ajo, “e dashura xheloze ”, siç njihet në rrjetet sociale, dha një intervistë në podkastin e La Ruina , drejtuar nga aktorët e humorit Ignasi Taltavull dhe Tomàs Fuentes , për të folur për historinë e këtij imazhi.

“Më është dashur të largohem nga rrjetet sociale”

E reja, e cila punonte si modele gjatë viteve të universitetit, tregoi mënyrën se si një punë diskrete, me të cilën fitonte disa kursime, i ndryshoi jetën falë rrjeteve. Ndikimi i krijuar nga ky imazh bëri që profili i saj në Instagram dhe disa informacione të tjera personale të zbuloheshin . “Më është dashur të largohem nga rrjetet sociale.”

Ai po ashtu ka shpjeguar se me këto imazhe nuk ka fituar asnjë euro sepse ka shitur të drejtat e imazhit.

LA RUINA CLÁSICOS: El “Ya sé quién es” más internacionalmente famoso que hemos tenido en la ruina. https://t.co/J6xKtsTkdR pic.twitter.com/OAVMWCrAtN — La Ruina (@laruinashow) November 5, 2023