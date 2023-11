Jasir Asani bëhet gati për hapin e madh në karrierë, ylli i Kombëtares drejt akordit me klubin e La Ligës

E ardhmja e Jasir Asanit pritet të jetë në elitën e futbollit spanjoll. Forma e shkëlqyer me Kombëtaren shqiptare, i ka hapur një derë të madhe talentit kuqezi.









Vetëm 8 ndeshje në karrierën e tij me Kombëtaren kanë mjaftuar që të kthehet në një pikë kyçe të formacionit kuqezi. Me golat e tij spektakolarë dhe me dy asistet e dhënë përgjatë ndeshjeve kualifikuese për Euro 2024, Asani ka zgjuar interesin e shumë klubeve europiane.

Së fundmi bëhet me dije se Las Palmas, synon të transferojë Asanin në muajin janar. Klubi koreano-jugor kërkon 1 milionë euro për kartonin e lojtarit nga Shkupi, të cilat Las Palmasi është i gatshëm t’i paguajë.

