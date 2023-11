Vdekja misterioze e ‘titanit’ kryesor të biznesit, ndahet nga jeta në mënyrë të papritur bankieri rus

Një bankier rus ka vdekur në mënyrë të papritur nga një “sulm në zemër” në moshën 42-vjeçare, e fundit në një seri vdekjesh të hershme të spikatura.









Nikolay Vasyov ishte nënkryetar i lartë i Sberbank, institucioni më i madh financiar i vendit.

Analizat fillestare nga mjekët thanë se “vdekja e tij e parakohshme” ishte për shkak të një “sulmi në zemër”, shkruan ‘The Sun’.

Megjithatë, detaje të mëtejshme nuk janë dhënë për rrethanat e vdekjes së tij.

“Me keqardhje të thellë ju informojmë se sot Nikolay Vasyov, nënkryetar i lartë, Drejtues i bllokut të zhvillimit të përvojës së klientit B2C të Sberbank, ndërroi jetë papritmas”, thuhej në një deklaratë.

“Sipas konkluzionit paraprak të mjekëve, vdekja ka ardhur si pasojë e një ataku kardiak.”

Vdekja e tij pason një numër figurash të shquara biznesi që u ndanë nga jeta të rinj ose në rrethana të pazakonta që kur Vladimir Putin u përgatit për pushtimin e tij në Ukrainë.

Kjo vjen mes tendosjeve të thella në sektorin financiar të Rusisë të shkaktuar nga lufta e Putinit dhe ndikimi i sanksioneve perëndimore.

Fitimet e Sberbanks ranë pothuajse 80 për qind vetëm vitin e kaluar.

Një deklaratë nga Sberbank tha: “Menaxhmenti dhe kolegët e bankës vajtojnë vdekjen e parakohshme dhe shprehin ngushëllime të thella për familjen dhe të dashurit e Nikolay Vasyov”.

Vasyov kishte qenë i lidhur ngushtë me hipotekat dhe kreditë në Sberbank dhe dukej se ishte i afërt me kreun pro-Putin të bankës, German Gref, një ish-ministër i qeverisë.

“Nikolay është një profesionist i pasionuar, i guximshëm në vendimet e tij, kureshtar dhe i hapur ndaj njohurive të reja”, tha Gref për të në vitin 2020.

“Falenderoj Nikolay për rezultatet e tij të forta.”

Vdekja e Vasyov pason vdekjen misterioze të ekzekutivit të tretë të lartë në kompaninë e dytë më të madhe të naftës në Rusi brenda një viti e gjysmë.

Vladimir Nekrasov, 66 vjeç, kryetar i bordit të drejtorëve të Lukoil, vdiq “papritmas” muajin e kaluar.

Media shtetërore ruse tha në atë kohë se konkluzionet “paraprake” të mjekëve ishin se Nekrasov pësoi “dështim akut të zemrës”.

Vdekja e tij pason atë të manjatit Ravil Maganov, 67 vjeç, i cili ra nga dritarja e Spitalit Klinik Qendror të Moskës, i njohur gjithashtu si klinika e Kremlinit, në shtator të vitit të kaluar.

Kishte dyshime për vrasje, por Maganov kishte qenë në spital për një problem të gjatë në zemër para se të rrëzohej nga dritarja e katit të gjashtë, duke vdekur në vend.

Miliarderi Alexander Subbotin, 43 vjeç, i lidhur gjithashtu me gjigantin energjetik Lukoil, ku ishte një menaxher i lartë, u gjet i vdekur në maj 2022 pasi “mori këshilla nga shamanët”.

Një teori është se Subbotin – i cili gjithashtu zotëronte një kompani transporti – u helmua nga helmi i zhabave duke shkaktuar një atak në zemër.

Ndër rastet e tjera gjatë luftës ishte i pasuri Vladislav Avayev, 51 vjeç, një ish-zyrtar i Kremlinit, i cili dukej se kishte vrarë veten pasi vrau gruan e tij Yelena, 47 vjeç, dhe vajzën, 13.

Ai kishte lidhje të nivelit të lartë me institucionin kryesor financiar rus Gazprombank.

Miqtë kundërshtuan raportet se ai ishte xheloz pasi gruaja e tij pranoi se ishte shtatzënë nga shoferi i tyre.

Kishte pretendime se ai kishte akses në sekretet financiare të elitës së Kremlinit.

Disa ditë më vonë, multimilioneri Sergey Protosenya, 55 vjeç, u gjet i varur në Spanjë, pasi me sa duket vrau gruan e tij Natalia, 53 vjeç, dhe vajzën e tyre adoleshente, Maria, me sëpatë.

Ai ishte një ish nënkryetar i Novatek, një kompani gjithashtu e lidhur ngushtë me Kremlinin.

Ashtu si me Avajev, sugjerohet se ky mund të ketë qenë një atentat i bërë për t’u dukur si një vrasje dhe vetëvrasje.

Lakuriq Yevgeny Palant, 47 vjeç, një multimilioner i telefonave celularë, dhe gruaja e tij Olga, 50 vjeç, të dyja me origjinë ukrainase, u gjetën me plagë të shumta me thikë nga vajza e tyre Polina, 20 vjeç.