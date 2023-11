8 superushqimet që janë ideale për të nisur siç duhet ditën tuaj

E keni dëgjuar shumë herë se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës. Shumë prej nesh e neglizhojnë atë ndërsa nxitojmë të nisemi për në zyrë dhe kufizohemi në një kafe të nxituar. Megjithatë, edhe ata që marrin kohën e tyre për të shijuar mëngjesin e tyre, nuk do të thotë se hanë gjithçka që është e nevojshme për ta nisur siç duhet ditën dhe për të marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga ushqimi.









Kjo është arsyeja pse ne kemi mbledhur 8 superushqime të ndryshme që janë shumë të rëndësishme për mëngjesin tuaj, pasi mund ta çojnë atë në një nivel tjetër dhe t’ju ofrojnë lëndët ushqyese të nevojshme për të nisur ditën!

Shikoni se cilat janë ato:

Tërshëra

Tërshëra është një superushqim klasik, duke bërë mëngjesin perfekt. Thekonet e tij janë të pasura me fibra vegjetale dhe krijojnë një ndjenjë ngopjeje (kështu që na mbajnë të ngopur gjatë gjithë ditës) duke kontribuar edhe në uljen e kolesterolit. Si mund ta përfshini në mëngjes nëse nuk e keni tashmë? Me një lugë tërshërë në smoothie-n tuaj, në tërshërë gjatë natës (kështu që duhet ta keni bërë përgatitjen tuaj një natë më parë), në qull, madje edhe në një lokal të bërë vetë.

Vezë

Material klasik për mëngjes dhe drekë. Përveçse kanë proteina, të cilat normalisht nuk duhet të mungojnë në mëngjesin tuaj, ato sjellin ngopje, duke reduktuar kështu ndjenjën e urisë për shumë orë. Të ziera, të ziera apo të fërguara, madje edhe të fërguara, ka shumë mënyra për t’i përfshirë në mëngjesin tuaj.

Manaferrat

Manaferrat kanë hyrë për mirë në jetën tonë vitet e fundit dhe i gjejmë kudo. Për fat të mirë, sepse ato janë të pasura me vitamina, minerale dhe elementë gjurmë. Në të njëjtën kohë, ato kanë shumë substanca antioksiduese, duke mbrojtur trupin tonë nga sëmundjet dhe duke mbrojtur trurin tonë. Si t’i përfshini ato në mëngjes? Janë një material klasik për smoothie. Në të njëjtën kohë, ato mund të përfshihen edhe në tërshërën dhe qullën gjatë natës, pasi shkojnë shumë me tërshërën.

Kosi

Kosi është një nga ushqimet që ia vlen të shtoni në mëngjes, nëse nuk e keni tashmë. Është i pasur me probiotikë, duke ndihmuar në shëndetin dhe funksionimin e duhur të zorrëve. Si ta konsumoni? Nëse jo i thjeshtë, shkon shumë me manaferrat dhe tërshërën, ndërsa mund të shtoni fruta të tjera si bananet. Për t’i dhënë pak ëmbëlsi, mjafton një lugë e vogël mjaltë. Mund ta shtoni edhe në smoothie.

Bukë gruri integral

Zëvendësoni bukën tuaj të bardhë me një bukë gruri integrale, e cila është shumë më e dobishme për trupin tuaj. Ndihmon nivelet e glukozës në gjak duke sjellë ngopje dhe duke na mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë më pas. Si ta përdorni në mëngjes? Me pak gjalpë arra ose tahini (i kushtoni vëmendje sasive sepse kanë shumë kalori) ose së bashku me vezët tuaja për ta bërë vaktin më të kënaqshëm.

Avokado

Jo rastësisht dolli me avokado u bë modë. Është një zgjidhje super e shëndetshme për mëngjesin tuaj, pasi përmban yndyrna dhe proteina të mira, ndërkohë që shkakton ngopje, na ngop. Shkon shumë me bukë integrale dhe vezë.

Gjizë

Një tjetër zgjedhje e mirë për të nisur ditën tuaj. Gjiza ka proteina dhe lëndë të tjera ushqyese kështu që na mban të ngopur. Në të njëjtën kohë, përmban selen, një antioksidant që ndihmon në rregullimin e duhur të glukozës në gjak, duke na mbrojtur nga diabeti i tipit B. Gjiza mund të kombinohet me bukë të thekur me avokado ose të hahet vetë në bukë. Një ide e mirë është të shtoni një lugë në përzierjen e petullave për t’i bërë ato më ushqyese.

Gjalpi i arrave

Arrat njihen si shumë ushqyese ndërsa kontribuojnë në shëndetin e duhur të zemrës dhe trurit. Me gjalpi i arrave arrijmë të konsumojmë një sasi më të madhe arrash. Në të njëjtën kohë, na japin energji dhe na mbushin. Si t’i konsumoni në mëngjes? Në bukë integrale, në qull ose granola dhe sigurisht në një smoothie. Është e vetëkuptueshme që mund të shtoni një lugë gjalpë arrat tuaja të preferuara në ëmbëlsirat e bëra vetë, si biskota, biskota ose ëmbëlsira.