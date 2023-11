Cila është mosha që përjeton më tepër stres? Studimi zbulon vitet “në krizë”

Sado që mendojmë se stresi rritet me rritjen e moshës, duke qenë se secili prej nesh mendon më fort për vitet që kalojnë dhe mundësitë që pakësohen me kalimin e kohës, e vërteta është se nuk është kështu. Sipas një studimi, ndërsa rritemi në grupmoshë, stresi zvogëlohet, edhe nëse faktorët shfaqen vazhdimisht. Çfarë do të thotë kjo për çdo moshë









Në mënyrë më të detajuar, studimi në fjalë vlerësoi rezultatet e monitorimit të personave të moshës 25 deri në 74 vjeç për një periudhë 20-vjeçare, nga viti 1995 deri në vitin 2015. Ajo që doli ishte se ditët me stresin më të madh ishin më shumë tek 25-vjeçarët (pothuajse gjysma) krahasuar me 70-vjeçarët (pothuajse 1/3).

Sipas hulumtimit, përveç ditëve kur u vu re se mbizotëronte stresi, për të moshuarit doli se ishin më pak të prekur, pavarësisht sfidave që mund të shfaqen pas të 60-ave. Megjithatë, duhet theksuar se studimi nuk përfshinte faktorin e rëndësishëm të koronavirusit, i cili u shfaq 5 vjet më vonë, që do të thotë se rezultatet më të reja mund të anojnë. Megjithatë, në çfarëdo moshe që jeni, përpiquni të reduktoni stresin duke i kujtuar vetes se më e mira nuk ka ardhur ende.