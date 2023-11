Dukesha e Nomikos pozon me një mini fustan me shkëlqim dhe çizme të ngjashme

Krishtlindjet dhe Viti i Ri mund të jenë ende disa javë larg, por Dukesha e Nomikou duket se ka parë tashmë një nga fustanet më të bukur të festës të sezonit. Në postimin e saj më të fundit në Instagram, Dukesha pozon me një mini fustan me tegela ylber, shoqëruar me një palë çizme me shkëlqim.









Veshja që bie në sy është nga koleksioni më i fundit i Celia Kritharioti, Limited Edition, i cili sapo debutoi në dyqanin Harrods të Londrës dhe përputhet në mënyrë perfekte me estetikën e ‘party girl’ që është në modë për momentin.

Festive, pa e pritur aspak, look-u i saj është padyshim i jashtëzakonshëm dhe një nga më të bukurat që ka bërë së fundmi.

