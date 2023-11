Misteri i vrasjes së agjentit që u gjet i zhveshur, i dekompozuar brenda një qeseje. Nga aksidenti tek përfshirja e ndërkombëtarëve, skenarët që po hetohen

Prej më shumë se një dekade, vdekja rrëqethëse e një agjenti të agjencisë sekrete britanike ‘MI6’, i cili u gjet i zhveshur i dekompozuar brenda një qeseje, mbetet ende një mister.









Nga policët që konkluduan se skena ishte “ndoshta një aksident” deri tek frika e mbajtur për një kohë të gjatë se armiqtë ndërkombëtarë mund të jenë përfshirë, shumë skenarë janë përhapur, shkruan The Sun.

Një ish-oficere inteligjence dhe gruaja e një disidenti rus janë ndër ata që shtojnë teoritë se çfarë ndodhi me të vërtetë me Gareth Williams.

Trupi i 31-vjeçarit u gjet brenda një çante në tualetin e banesës së tij, në Londrën qendrore në vitin 2010.

Misterit të skenës rrëqethëse i shtohej çanta, dryni apo tualeti, pasi askund nuk kishte asnjë shenjë gjurmësh gishtash. Çelësi u gjet brenda çantës dhe poshtë trupit të Gareth.

Bravat për banesën e tij ishin hequr gjithashtu, çka e bën të pamundur aftësinë për të mbyllur veten në çantë me çelësin poshtë trupit të tij.

Por në nëntor 2013, policët arritën në përfundimin se vdekja e ekspertit të analizuesit të kodit ishte “ndoshta një aksident” dhe hetimi u mbyll.

Policia që po hetonte, atëherë dhe tani, mbeti e hutuar nga vdekja e Williams, e cila është eksploruar në një podcast të ri të BBC Sounds, ku po shqyrtohet hetimi dhe teoritë e mëvonshme për atë që ndodhi.

Të përfshira në këto janë një linjë e re, që puna e Williams zbuloi disa aktivitete kriminale dhe si rezultat u vra. Deri në këtë pikë, jeta e Williams ishte dominuar nga suksesi i hershëm, duke kaluar GCSE në 10, Nivelet A me 13 dhe duke përfunduar një diplomë në 17. Më pas ai shkoi për të punuar si kriptolog për Selinë e Komunikimeve të Qeverisë (GCHQ) në Gloucestershire. Kjo u pasua nga një dërgim shumë konfidencial në Shërbimin e Inteligjencës Sekrete në MI6 në Londër para vdekjes së tij.

Çfarë çoi në vdekjen e tmerrshme të Williams?

Williams u pa për herë të fundit i gjallë të dielën, më 15 gusht dhe do të kryesonte një takim të MI6 të hënën, më 16 gusht. Ai pritej të takohej me një koleg atë mbrëmje dhe do të merrte pjesë në një takim tjetër të premten, më 20 gusht – por nuk u paraqit.

Pavarësisht mungesës së tij, MI6 e hetoi mungesën e tij vetëm më shumë se një javë më vonë, më 23 gusht, pas një telefonate nga motra e Williams.

Në atë kohë kishte shqetësime se grumbullimet e parave të gatshme që vinin në kryeqytet ishin rezultat i pastrimit të parave. Rezultoi që shërbimet britanike të sigurisë monitoronin krimet e organizuara ruse, por jo t’i hetonin ato.

Teori të reja ruse të propozuara

Ish-oficeri i inteligjencës ushtarake britanike, Philip Ingram, thotë se teoria ruse “përputhet me modus operandi të një numri bandash të ndryshme të krimit të organizuar”.

“Rusia është ajo që do ta vendosja në krye të këtij hetimi, por ka dhe të tjerë”, thotë ai.

“Duke u hedhur jashtë, mendoj se ai ndoshta ka qenë i përfshirë në një hetim që ka të bëjë me banda serioze të organizuara nga shtetet e inteligjencës armiqësore ose agjencitë e inteligjencës armiqësore. Organizatat e inteligjencës në shumicën e rasteve e dinë saktësisht se çfarë ka ndodhur, por nuk mund ta provojnë atë në një mënyrë që do të ngrihej në një gjykatë. Dhe të bësh diçka dramatike që dërgon një mesazh si ky është diçka që do ta bëjnë shërbime të ndryshme të inteligjencës nga shtetet armiqësore të inteligjencës.”

Ingram tha se kur agjencitë ruse vrasin ata “pëlqejnë të bëjnë gjëra që dërgojnë një mesazh dramatik”.

“Dhe, rusët janë të mirë në doktrinën e gjithë kësaj – quhet maskirovka, e cila ka të bëjë me maskimin, ka të bëjë me hedhjen e njerëzve nga aroma”, tha ai.

“Do të jetë shumë e vështirë të provohet se kush bëri çfarë. Dhe pa prova – organizatat e inteligjencës në shumicën e rasteve e dinë saktësisht se çfarë ka ndodhur, por nuk mund ta provojnë atë në një mënyrë që do të ngrihej në një gjykatë.”

Ish-oficeri i inteligjencës së KGB-së, Boris Karpichkov, shkoi më tej dhe pretendoi se burimet e shërbimit rus të sigurisë i thanë atij se Williams ishte në shënjestër sepse ai ishte përfshirë në një operacion në vitin 2010.

Ky hetim çoi në zbulimin e një rrjeti spiunësh rus me bazë në SHBA.

Marina Litvinenko, gruaja e agjentit të sigurimit rus Alexander Litvinenko, i cili u helmua dhe u vra nga shteti në vitin 2006, ra dakord dhe i tha se Rusia mund të përfshihej në vdekjen e Williams.

Vdekja e Litvinenkos u shfaq në titujt botërorë dhe ai u bë viktima e parë e konfirmuar e sindromës vdekjeprurëse të rrezatimit të shkaktuar nga polonium 210.

“Ajo që ndodhi me të (Williams), rasti ishte absolutisht i jashtëzakonshëm”, tha ajo.

“Unë ende nuk e kuptoj se si mund ta futësh veten në këtë çantë dhe madje ta mbyllësh atë.”

Detektivët më parë nuk gjetën gjurmë të helmit dhe iPhone 500 £ i Williams nuk kishte të dhëna sepse ishte fshirë më 15 gusht.

Ngrohja në banesë ishte ndezur, pavarësisht motit të verës që e bëri trupin të dekompozohej më shpejt dhe shkatërroi dëshmitë e mundshme

Nga hetimi i mjekut, në vitin 2012 u pa se kishte “mundësi” që vdekja të ishte një akt kriminal, por Policia Metropolitane më vonë arriti në përfundimin se Williams kishte vepruar i vetëm, duke u mbyllur në çantë para se të vdiste.