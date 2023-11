“Ai është tepër joshës”/ Në Stamboll ndodhet jahti luksoz që dyshohet se është i lidhur me Putinin dhe “zonjën” e tij Alina Kabaeva

Që kur Rusia pushtoi Ukrainën, autoritetet perëndimore kanë nisur një gjueti të pamëshirshme për asetet e lidhura me presidentin rus Vladimir Putin. Me informacione, teori dhe thashetheme të ndryshme që flasin për një pasuri të madhe që shpërndahet në parajsat fiskale, në Zvicër dhe vende miqësore me regjimin rus, por edhe në emër të gjimnastes ruse Alina Kabaeva – që përflitet se është e dashura dhe nëna e fëmijëve të tij, një superjaht prej 700 milionë dollarësh u sekuestrua vitin e kaluar.

Kjo anije, me gjashtë kate, dy platforma helikopterësh, një pishinë, një sallon dhe banjo të veshura me ar, besohet se i përkiste Vladimir Putinit.

Tani, instituti rus i opozitës The Dossier Center, i cili financohet nga oligarku i naftës dikur më i pasur në mërgim nga Rusia, Mikhail Khodorkovsky, pretendon se ka gjetur një tjetër jaht të Putinit – i nënti – i cili ndodhet në Stamboll për riparime. Në fakt, Khodorkovsky ka nisur një “fushatë” përmes rrjeteve të tij sociale, duke kërkuar përgjigje se si një varkë e Putinit është në një kantier detar të një vendi të NATO-s pa u angazhuar.

This is the 71-meter Victoria, the flagship of Putin’s personal ‘flotilla’ in the Black Sea. One month ago, it left port at Sochi and sailed to the Tuzla port in Istanbul for repairs

Jahti prej 50 milionë dollarësh quhet Victoria dhe ndërtimi filloi në vitin 2005 në kantieret ruse Sevmash, megjithëse përfundimi u vonua pasi partneri i Genadi Timchenko (një aleat prej kohësh dhe i besuar i presidentit rus) Sergei Maslov pushoi së paguari.

Dossier Center also found the Victoria in the background of photographs uploaded by rhythmic gymnast Natalya Belugina, a close friend of Alina Kabayeva, Putin’s partner. Dossier’s source said Kabaeva often vacations on the Victoria with her friends and family

Anija është 71 metra e gjatë dhe, nga fotot si dhe pamjet me dron të ofruara për CNN nga Dossier Center, duket se përmban një dhomë gjumi minimaliste që përfshin një shtrat të madh rrethor të ngritur në një platformë nën një tavan të pasqyruar, si dhe një televizor të madh dhe një zonë pune. Një dhomë gjumi e dytë është e pajisur me një krevat king size, komodina prej sofër dhe një divan të montuar në mur.

Anija zakonisht ankorohet në Soçi, por që nga tetori është në Stamboll, e “fshehur” mes anijeve të mëdha tregtare, për shkak të riparimeve që po kryhen në të. Qendra kërkimore e opozitës ruse raporton se Kabaeva shpesh udhëton ose pushon në Victoria, ndërsa shoqja e Kabaeva, Natalya Belugina, e cila është gjithashtu një gjimnaste dhe koreografe ritmike, postoi një foto të saj në rrjetet sociale me jahtin pas saj.

We found the secret yacht of Vladimir Putin docked at a naval shipyard of a NATO (!) country.

How is this possible and what does it tell us about the character of his regime?

Read on to find out (and see pictures) – 1/18 pic.twitter.com/RhIzjmFbz3

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) November 22, 2023