VIDEO/ Gallatasaraj shtyn Mançester Junajtid drejt eliminimit falë gabimeve të Onanas, PSV përmbys Seviljen

“Djajve të kuq” u duhej një fitore në Stamboll meqë turqit kishin avantazhin e një pike më shumë në renditjen e Grupit A dhe ndeshje më të lehtë në fund me Kopenhagën, kundrejt sfidës të anglezëve ndaj Bajern Mynih. Mançesteri e nisi mirë me dy gola të Garnaço dhe Bruno Fernandes por Zijeh shkurtoi diferencën me një goditje dënimi ku Onana u tregua i pavëmendshëm.

MekTomini ktheu përsëri diferencën e dy golave për ekipin mik. Megjithatë, Onana shkaktoi autogol pas një tjetër goditje dënimi të Zijeh, ndërsa më pas Akturkoglu vulosi barazimin 3-3- që i jep kështu një shtysë ekipit turk për vijimësinë e mëtejshme në këtë turne.

Ndërkaq, në sfidën e Grupit B, PSV ka eliminuar Seviljen, duke përmbysur sfidën përballë saj në transfertë, edhe pse kjo e fundit kryesonte 2-0 në pjesën e parë. Kartoni i kuq i Okampos ndryshoi fatin e duelit dhe i dha mundësinë holandezëve që të shënonin tre herë pas minutës së 68 të takimit.

