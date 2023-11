Automjeti përplas punonjësin e Policisë, niset menjëherë drejt spitalit

Një punonjës policie është aksidentuar pasditen e të enjtes (30 Nëntor), ndërsa kalonte në vijat e bardha.









Mësohet se automjeti me drejtues shtetasin me iniciale A.F ka përplasur punonjësin e Policisë me iniciale M.A

Sipas efektivëve, i aksidentuari ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, ndërsa drejtuesi i mjetit është shoqëruar drejt Komisariatit të Policisë Durrës.

Njoftimi i Policisë:

Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 18:35, në lagjen nr. 8, përpara ambienteve të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, automjeti me drejtues shtetasin A. F., ka përplasur shtetasin M. A. punonjës policie në Komisariatin e Policisë Durrës, i cili ishte duke kaluar në vijat e bardha për këmbësorët.

Punonjësi i Policisë, shtetasi M. A. ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve, ndërkaq, drejtuesi i automjetit, shtetasi A. F. është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Durrës, për veprime të mëtejshme

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.