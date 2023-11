Forcojnë imunitetin, ja ushqimet që duhet të konsumoni për të shmangur virozat e dimrit

Dimri sapo ka filluar dhe të gjithë kanë nisur të jenë më të kujdesshëm për të marrë masa për tu mbrojtur nga i ftohti dhe nga rreziku i virozave.









Rrobat e verës janë hequr nga gardëroba, si dhe kanë nisur që shtëpitë mbulohen me qilima. Ndër të gjitha masat parandaluese, ekziston një zakon i thjeshtë, i përditshëm që mund të forcojë mbrojtjen e trupit, duke na mbajtur larg sëmundjeve: një dietë e ekuilibruar.

Zgjedhjet e duhura ushqimore, të kombinuara me zakone të tjera të shëndetshme, si shmangia e duhanit dhe një mënyrë jetese sedentare, forcojnë trupin, duke siguruar imunitet ndaj viruseve dhe sëmundjeve.

Në plan të parë është nevoja për të marrë lëndë ushqyese të vlefshme , të cilat forcojnë qelizat, duke mbështetur funksionin e sistemit imunitar.

Provat tregojnë se përbërës të tillë si vitaminat C dhe D, zinku, seleniumi, hekuri dhe gjithashtu proteinat janë kritike për forcimin e sistemit imunitar dhe prodhimin e antitrupave mbrojtës.

Prandaj, ne ndjekim një dietë të pasur me fruta, perime, proteina pa yndyrë, produkte me drithëra integrale, por edhe me shumë ujë.

Në të kundërt, zgjedhjet si mishi i kuq, ushqimet e përpunuara, ushqimet me sheqer të shtuar dhe alkooli përbëjnë një dietë të varfër, sabotuese të imunitetit. Këto ushqime karakterizohen nga një varfëri e komponentëve të vlefshëm, duke shkaktuar inflamacion kronik në zorrë dhe duke shtypur përgjigjen imune të trupit.

Një mori të dhënash shkencore lidh ushqimin e dobët me dëmtimet në funksionin qelizor dhe prodhimin e antitrupave , ndërsa shumë studime epidemiologjike zbulojnë se ata që nuk marrin sasi të mjaftueshme të lëndëve ushqyese janë në rrezik më të madh të infeksioneve bakteriale, virale dhe të tjera.