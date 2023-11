“Kosova nuk do të bëhet kurrë anëtare e OSBE-së”- Ministri i Jashtëm serb: Është hipokrite të flitet për integritet territorial dhe të propozohet hapur shkelja e parimeve serbe

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiç, ka thënë sot në Shkup, ku po mbahet Këshilli i 30-të Ministror i OSBE-së, se Kosova nuk do të bëhet kurrë anëtare e asaj organizate. Duke komentuar pretendimet se Shqipëria ka kërkuar që Kosova të jetë anëtare e OSBE-së, Daçiç tha se fatmirësisht vendimet merren me konsensus në atë organizatë.









“Kosova kurrë nuk do të mund të bëhet anëtare e OSBE-së sepse Serbia nuk do të pajtohet me të”, tha Daçiç.

Siç tha ai, sot në Shkup është përmendur shumë herë çështja e integritetit territorial, por Serbia nuk mund të pranojë që integriteti territorial i Ukrainës apo i ndonjë vendi tjetër është më i rëndësishëm se integriteti territorial i Serbisë, shkruan Euronews Serbia.

“Është hipokrite që dikush këtu të flasë për nevojën e mbrojtjes së parimit të integritetit territorial dhe të propozojë hapur shkeljen e parimit të integritetit territorial të Serbisë”, tha Daçiç.

Daçiç tha se në këtë kuptim, shefi i misionit serb në OSBE, Zharko Obradoviç, po i njofton njerëzit nga vendet mike me situatën në Kosovë dhe Metohi.

Në këtë kuptim, ai përkujtoi se misioni i OSBE-së i organizoi zgjedhjet në Kosovë, pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit dhe tani, thotë ai, Aljbin Kurti nuk do t’i ftojë as në zgjedhjet në Kosovë, derisa t’i lejojë serbët të votojnë në zgjedhjet parlamentare.

“Kaq kemi arritur në mosbindjen e marrëveshjes nga Brukseli”, vuri në dukje Daçiç.

Është bllokuar puna e OSBE-së

Ai gjithashtu theksoi se problemet që ekzistojnë pothuajse e kanë ndalur punën e OSBE-së, si pasojë e gjithçkaje që po ndodh në marrëdhëniet ndërkombëtare, pra lufta në Ukrainë, bllokadat e ndërsjella.

Daçiç u takua me drejtorin e ODIHR, Mateo Matchi dhe theksoi se Serbia do të punojë në përmirësimin e procesit zgjedhor.

“Në këtë moment të gjitha vendimet janë të paralizuara, ideja e diplomatëve perëndimorë ishte që Lavrov të vinte në samit sepse vendime të caktuara nuk mund të merren pa Rusinë. Ne nuk kemi mundur të marrim asnjë vendim politik këtu për tre apo katër vjet. Është e pamundur të bëhet një deklaratë apo rezolutë, sepse nuk ka marrëveshje. Nuk mund të merret vendim për mandatet e të ashtuquajturve katërshes, Sekretarit të Përgjithshëm të OSBE-së, Drejtorit të ODIHR-it, Komisionerit për Lirinë e Media dhe Komisioneri për Minoritetet.

Kjo nuk është negociuar, ka një propozim që të zgjatet me një vit, që të zgjidhen dhe nëse kjo nuk ndodh të vazhdojnë të funksionojnë deputetët e tyre. Kjo është një paralizë e përgjithshme, ne kemi kërkuar që të gjendet një gjuhë e përbashkët sepse kjo organizatë është krijuar si një platformë për tejkalimin, parandalimin dhe parandalimin e konflikteve. Fatkeqësisht koha në të cilën jetojmë ka sjellë një ndryshim politik krejtësisht të ndryshëm në nivel ndërkombëtar. Ka vlerësime dhe dënime të ndryshme, por nuk ka marrëveshje për të ardhmen e paqes në botë”, tha Daçiç.

I pyetur nëse konfuzioni në këtë organizatë do të thotë se ky është “fillimi i fundit” të luftës në Ukrainë, Daçiç u përgjigj se është e mundur, por se ende nuk beson se një gjë e tillë është realiste, sepse nuk ka gjasa, pasi palët kundërshtare do të ishin në gjendje të bien dakord se cili do të ishte fundi i luftës.

“Në situatën aktuale, e vetmja gjë që është realiste është një armëpushim i përkohshëm, dhe kjo kërkon ende pëlqimin e të gjitha palëve. Por, shpresoj se ndoshta mund të nënkuptojë se ky është fillimi i një mënyre tjetër të shikimit të krizës”, tha Daçiç, duke kujtuar se vitin e kaluar në Poloni nikoqirët nuk e ftuan as Rusinë, ndërsa këtë vit disa ministra nga Evropa Perëndimore kërkuan nga nikoqirët një gjë të tillë.

E vetmja gjë që është rënë dakord është që për 50-vjetorin e themelimit të OSBE-së në vitin 2025, Finlanda të jetë kryesuese, në shenjë kujtimi dhe nderimi të konferencës së parë që u mbajt në Helsinki. Daçiq tha gjithashtu se është rënë dakord që nikoqirja e radhës e Këshillit Ministror të jetë Malta, që është një kompromis, sepse duhej të ishte Estonia, me të cilën Rusia nuk ishte dakord.

Ai kujtoi se OSBE-ja është një organizatë që mbledh 57 anëtarë dhe se shtrihet nga Vankuveri deri në Vladivostok.

I pyetur nëse do të takohet me Lavrovin, Daçiç është përgjigjur se nuk kanë pasur takim dypalësh sepse ka qenë për një kohë të shkurtër për shkak të zgjedhjeve në Serbi, por se janë takuar.

Për deklaratën se Anthony Blinken dhe Sergej Lavrov nuk janë takuar, por se ndoshta ky mund të jetë mesazhi i fillimit të dialogut, Daçiç tha se duhet të takohen më shpesh, sepse kjo është një mënyrë për të tejkaluar problemin.

“Nëse ata do të takoheshin më shpesh, sigurisht që nuk do të kishte pasur luftëra”, vuri në dukje Daçiç.