Sherri i borxhit për lëndët narkotike përfundoi në pengmarrje, Gjykata lë në burg tre shtetas (EMRAT)

Tre autorët e pengmarrjes së Blerim Hankut, përkatësisht Iljaz Kotarja, Geri Cani dhe Jurgen Delia janë njohur me masën e sigurisë të vendosur nga Gjykata e Durrësit e cila do të jetë “arrest me burg”.









Prokuroria tha se mbi të arrestuarit rëndojnë akuzat për veprat penale “Heqja e paligjshme e lirisë” dhe “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”, të kryera në bashkëpunim.

Arrestimi i shtetasve u bë në kuadër të operacionit policor të koduar “Borxhi”, teksa ata po lëviznin në zonën e plazhit, në drejtim të Shkozetit, me një automjet.

Pengamarrja e 30-vjeçarit erdhi për shkak të një borxhi për veprimtari kriminale të kryer jashtë shtetit, në fushën e trafikimit të narkotikëve.

Blerim Hanku ishte marrë dhe mbajtur pa dëshirën e tij, në automjetin tip “BMË X5”, nga shtetasit Iljaz Kotarja 27 vjeç, banues në Paskuqan, Tiranë, Geri Cani, 26 vjeç dhe Jurgen Delia 29 vjeç, me banim në Durrës.

Këta tre shtetas po e kërcënonin shtetasin 30-vjecar për t’iu dhënë shumën 6 000 paund, të cilën shtetasi Iljaz Kotarja pretendonte se ia kishte detyrim për një çështje droge në kohën kur të dy këta shtetas kryenin dënimin për narkotikë, në shtetin britanik, në të njëjtën qeli burgu.

