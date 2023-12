E trishtë/ Ndahet nga jeta fotografi i njohur

Fotografi legjendar Elliott Erwitt, i njohur për imazhet e tij të sinqerta dhe shpesh qesharake bardh e zi, ka vdekur në moshën 95-vjeçare, sipas BBC.









”Ai vdiq i qetë në shtëpi, i rrethuar nga familja”, tha në një deklaratë ”Magnum”, kolektivi i fotografëve ku ai kishte qenë pjesë e tij që nga viti 1953.

I lindur në Paris nga prindër rusë, Erwitt u transferua në SHBA që fëmijë.

Ai kapi momente të rëndësishme, duke përfshirë një grindje famëkeqe në vitin 1959 midis zëvendëspresidentit të atëhershëm të SHBA, Richard Nixon dhe kryeministrit sovjetik Nikita Hrushov.

Në vitin 2017, në 100-vjetorin e Revolucionit të Tetorit të Rusisë, ai foli për BBC se si ishte të dëshmosh se dy liderë botërorë kishin një grindje gjatë Luftës së Ftohtë.

Erwitt u bë i njohur edhe për kapjen e pikëllimit (Jacqueline Kennedy në funeralin e burrit të saj), kafshëve (veçanërisht qenve) dhe momenteve të rëndësishme kulturore.

Në vitin 1960, në moshën 32-vjeçare, ai realizoi xhirime promocionale për filmin ”The Misfits”, ku luajtën Marilyn Monroe, Montgomery Clift dhe Clark Gable.

”Ishte bindja e fortë e Erwitt se fotografia duhet t’i flasë shqisave dhe emocioneve dhe jo intelektit”, tha ”Magnum”.

”Magnum” shtoi se do të “mbronte me krenari trashëgiminë frymëzuese që krijimi i imazhit të tij do të vazhdojë të luajë në historinë e artit dhe fotografisë”.

Ai u martua dhe u divorcua katër herë, dhe la pas gjashtë fëmijët e tij, 10 nipër e mbesa dhe tre stërnipër.