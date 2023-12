Ministri Balla viziton efektivin e aksidentuar në Durrës: Do rrisim ashpërsinë e masave për shkelësit e qarkullimit rrugor

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka vizituar punonjësin e policisë i cili një ditë më parë (30 nëntor) u aksidentua përballë drejtorisë së Policisë së Durrësit.









Balla ka thënë se efekti është në gjendje të mirë dhe se shumë shpejt dot t’i bashkohet trupës së policisë.

Ndër të tjera, ministri ka paralajmëruar që të rrisë ndëshkueshmërinë ndaj shoferë që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor.

“Gjendja e tij paraqitet e mirë, që na japë mundësinë ta kemi perse në forcat e policisë. Ajo që dua të them është se fakti që ndodh një aksident rrugor, brenda qytetit ku ka një kufizim të detyrueshëm të shpejtësisë, dhe në vizat e bardha goditet një punonjës policisë, kjo duhet të rrisë alarmimin brenda policisë. Ajo që është detyra policisë është të mbrojë jetën e çdo qytetari të vendit. Brenda qyteteve të mos lejojmë asnjë të ecë me shpejtësi tej normave. Do të kërkojmë ashpërsinë e masave për shkelësit e qarkullimit rrugor. Kërkon ndryshim të kodit penal për shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor”, ka thënë Balla.