“Pas datës 13 do shohim gjëra që nuk janë parë”/ Horoskopi për muajin dhjetor 2023, ja kush shenjë do të ketë më shumë fat

Dashi

Dhjetëditëshi i parë dhe i tretë do të presin dy gjëra kryesore, një udhëtim që duhet ta bëni. Në cështje që kanë të bëjnë me ekonominë, duket se pas datës 15 dhjetor, të shenjës së dashit kanë mundësinë dhe rëndësinë e vecantë që do t’i japin punës së tyre dhe një suprizë që mund të kenë në cështjet e tyre sepse po bëjnë kohë që nuk po e arrijnë një burim të ardhurash të dyta që nuk po e realizojnë dot, me të drejtën se djersa e tyre nuk do shkojë dëm.









Demi

Të shenjës së demit, meqë kanë patur disa vështirësi, kanë kaluar dallgë, dete, oqeane, nuk mbyten në përrua. Vetëm një nxitim i vogël që ka ndodhur në nëntorin e kaluar mund të shfaqet në këtë dhjetor, disa cështje që duhet të marrë vendime të rëndësishme, në cështje të punës së tyre do ndryshojnë vendimin që kanë marrë dikur, do shkojë e drejta në vend. Një cështje e lënë pezull, a është ligjore, apo dicka që iu përket por nuk kishin mundësi për ta marrë, vjen momenti i spjegimeve që do të thotë pozitivitet në lidhje me punën dhe me karrierën e tyre. Nga data 11-27 dhjetor, vazhdimësia duket e mirë. Moto e demit është, ‘eci avash, sepse nxitoj’. Në cështje që lidhen me anën shpirtërore, demi i dhjetëditëshit të dytë, ka patur një problem që ka ndodhur por e zgjidhin sepse është koha e tyre.

Binjakët

Cfarë ndodh me binjakët? I japin rëndësi punës së tyre dhe cështjeve të mëdha që kanë tani. Duhet të kenë pak kujdes në lidhje me cështje ligjore, do ishte mirë t’I mbyllin para datës 9. Është momenti tani të zgjidhin cështje të së shkuarës. Një cështje pasurie e para 7 viteve, do të arrijnë. Kanë një suprizë të shenjës së binjakëve në këtë aspekt. Në ekonomi, stabilizime, vendime, kanë mundësi të realizojnë gjërat e tyre. Në cështjet shpirtërore, të kenë pak kujdes me ata të shenjës së peshkut sepse mund të grinden pa dashje.

Gaforrja

Drejtësia drejtësia nuk ka, por lum ai që e ka. Nëse do merresh me gaforre, ato më parë shohin punën që kanë marrë përsipër se sa shtëpinë e tyre. Gaforret janë të familjes, punës, por kanë një gjë, po e morën përsipër një punë nuk e lënë në mes të rrugës. Dalin me sukses. Do kenë një mundësi tani nga data 15 e tutje do kenë mundësi të zgjidhin problemet e së shkuarës. Në cështjet shpirtërore, një mundësi e artë, një ndarje ka bashkim, gaforre-bricjap, ose dash është perfektja.

Luani

Luanët thonë, më trego cfarë do ta realizoj pesëfish. Në këtë dhjetor do mendohen shumë për të bërë dicka të re, që ka lidhje me tregtinë, dhe është e realizueshme. Dhjetori ka ndikime shumë të mëdha. Pas datës 13 do shohim gjëra që nuk janë parë, sepse hëna e re në shigjetar jep gjëra të mëdha do të thotë mendoj, logjikoj, veproj dhe ia arrij qëllimit. Është ndikimi më I mirë dhe I mbarë që do kenë luanët. Në cështje shpirtërore, lidhjet me ujor e akrep është mundësia dhe stabilizimi.

Virgjëresha

Në fakt, mund të themi me bindje që në këtë periudhë duhet të kenë shumë kujdes me ekonominë. Java e parë dhe e tretë është pak problem. Nëse kanë ndërmend të bëjnë një blerje pasurie duhet të jenë shumë të vëmendshëm, sepse deri më datë 13 janë shumë gjëra që do ndodhin. Kemi hënën e re në shigjetar, mërkurin në bricjap dhe Afërdita në akrep. Janë bërë disa lëshime, do merret lupa do shihet ku është gabuar. Janë bërë disa padrejtësi te virgjëresha dhe do të dalin tani. Në lidhje me punën e tyre dhe karriere kanë vazhdimësi shumë të mirë. Cështjet shpirtërore, një vëmendje me demët e dhjetëditëshit të parë

Peshorja

Rastësia bën cudira. Cdo gjë që ndodh, është që ndodh. Në lidhje me punën, do ndryshojnë vend pune. E kanë patur në mend në tetor, tani kanë një shans tjetër. Peshoret janë në ndryshime pune. Në anën shpirtërore, vëmendje me gaforret e dhjetëditëshit të dytë.

Akrepi

Me ndikimin e Afërditës në akrep, do të thotë paraja, dashuria. Akrepët kuptojnë shumë dhe flasin pak. Kanë mundësi në lidhje me punën e tyre dhe në role drejtuese. Do të kenë ngritje në detyrë. Këta përgatiten për 2024. Është momenti i tyre për të stabiluzar ekonominë. Në cështje shpirtërore, duhet të bëjnë kujdes me ujorët. Mund të kenë gjëra që nuk shkojnë por të gjejnë mënyrat e komunikimit.

Shigjetari

Shigjetarët në ndikimet ekonomike, tani kanë filluar mirë sepse kanë qenë pak si copë copë, vjen momenti që stabilizojnë ekonominë e tyre. Do kenë ndikim të mirë në dokumentacion dhe në lidhje familjare, do jetë një gëzim në familjen e tyre. Në cështje që kanë të bëjnë me vazhdimësine e gjërave është pozitive.

Bricjapi

Duket se kanë gjithcka në dorë. Luajnë një rol të rëndësishëm në rolet drejtuese që kanë dhe mundësitë që kanë tani në fushën ekonomike. Janë shumë me shans dhe tani kanë gurin dhe arrën në dorë, është shansi më i mirë që kanë bricjapët në këtë muaj. Ndikimi planetar që kanë është shumë me fat për ta për këtë muaj. Puna dhe ekonomia kanë ndikime favorite, kurse në cështje që merren me anën shpirtërore, shumë vëmendje duhet të ketë me gaforret e dhjetëditëshit të parë. Nëse kanë patur debate, kanë bashkim, kthim e deri në martesë.

Ujori

Do të fokusohen shumë në cështjet ditore. Në këtë periudhë kanë patur probleme nga ma të ndryshmet dhe cdo hap e kontrollojnë tani e tutje. Në cështje të punës, edhe pse në anën ekonomike financiare nuk janë aty ku duhet, sepse kanë patur disa debate me persona të tretë, vjen momenti i tyre të dalin të fituar. Ujorët dinë shumë mirë çfarë bëjnë.

Peshqit

Është koha që nuk pret në dy gjëra kryesore, në cështje udhëtimesh dokumentacionesh, kanë disa gjëra që nuk janë aty ku duhet dhe duhet t’i bien pas. Në cështje të punës dhe të karrierës të shohin pak veten e tyre se e kanë lënë pas dorë, si nga ana familjare dhe e shëndetit të tyre. Duhet të kenë kujdes në shpezime, të jenë pak të matur koha për blerje është më mirë pas datës 15. Në cështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjakë të dhjetëditësisht të parë, peshore të dhjetëditëshit të tretë është perfektja. Vëmendje duhet të bëjnë më shigjetar.