E trishtë! Ndërron jetë regjisori i njohur

Regjisori i njohur Elliot Erwitt ka ndërruar jetë në moshën 95-vjeçare në shtëpinë e tij, i rrethuar nga familja e tij









Lajmin e trishtë e ka bërë të ditur agjencia Magnum, pjese e sëcilës ai ka qenë pjesë që nga viti 1953, ndërsa president për tre vjet.

Eliot Erwitt kapi momente të rëndësishme të historisë, duke përfshirë grindjen famëkeqe të vitit 1959 midis nënpresidentit të atëhershëm të SHBA Richard Nixon dhe kryeministrit sovjetik Nikita Hrushov. Në vitin 2017, në 100 vjetorin e Revolucionit të Tetorit të Rusisë, ai foli për BBC se si ishte të shihje dy liderë botërorë në mosmarrëveshje gjatë Luftës së Ftohtë. “Ata ishin mbresëlënës, ata po luanin për audiencën e tyre,”, tha ai për momentin.

Erwitt ishte i njohur për fotografitë e tij bardh e zi të rrugëve të qytetit, si dhe fotografitë e figurave publike, duke përfshirë presidentin e SHBA-së John. F. Kennedy, nga aktoret Marlene Dietrich, Marilyn Monroe dhe Arnold Schëarzenegger. Në vitin 1960, në moshën 32-vjeçare, ai regjistroi filmime promovuese për vesternin klasik The Misfits me Marilyn Monroe, Montgomery Clift dhe Clark Gable. Qasja e tij humanitare ndaj raportimit i ka dhënë atij mundësinë për të punuar për revista me ndikim amerikan, si dhe botime ndërkombëtare dhe organizata turistike