EMRI/ Të shtëna me armë zjarri në Lezhë, plagoset rëndë kushëriri i Ardian Nikulajt

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar këtë mbrëmje në Lezhë, ku ka mbetur i plagosur rëndë një person, Entjan Nikulaj, i cili është djali i xhaxhait të Ardian Nikulajt, biznesmenit që u vra disa muaj më parë në Shëngjin.









Sipas News24, mësohet se ai është qëlluar me kallashnikov pranë ujësjellësit të Lezhës dhe ndodhet në spital.

Nga ana e policisë bëhet me dije se janë ngritur disa pika kontrolli për kapjen e autorëve. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se autorët janë larguar drejt Kurbinit, ndërsa janë ngritur disa pika kontrolli edhe në drejtim të Shkodrës.

Besohet se ky atentat ka ardhur si pasojë e gjakmarrjes, arsye për të cilën u vra edhe biznesmeni Nikulaj në prill të këtij viti nga një grup personash me pagesë.

Kujtojmë se biznesmeni Ardian Nikulaj u vra më 19 në prill të këtij viti në lokalin e tij në Shëngjin.

Për vrasjen e Nikulajt janë akuzuar 5 shtetas të huaj dhe shqiptari Edmond Haxhia, i cili dyshohet të ketë qenë porositësi.

7 muaj pas ngjarjes autoritetet marokene i kanë përcjellë homologëve të tyre shqiptarë aparatin celular të Ruben Saraivës, 28-vjeçarit portugez i cili dyshohet se kishte rolin e ekzekutorit në eliminimin e biznesmenit.

Komunikimet qe autori u dyshuar ka shkëmbyer me persona të tjerë do t’u shërbej hetuesve për të pasur prova të reja në lidhje me ngjarjen e rëndë qe ndodhi më 19 prill të këtij viti, brenda ambienteve të hotelit të tij në Shëngjin.