“Mund të flas ndonjë fjalë që…”- Pas dy këngëtareve, një tjetër artist braktis garën në Festivalin e RTSH-së: Do ta sqaroj në vazhdim

Artisti dhe këngëtari i njohur për shqiptarët ka lajmëruar ka konfirmuar lajmin se është tërhequr nga gara në Festivalin e Këngës në RTSH.









Edhe pse i zënë në befasi nga pyetja, këngëtari u shpreh se është larguar nga gara për arsye personale në lidhje me festivalin drejtpërdrejt, por duke shtuar se nuk mund të ndante detaje.

“Jam tërhequr për çështje personale në lidhje me festivalin. Megjithatë, jam shumë i emocionuar tani, mbase mund të flas ndonjë fjalë gabim dhe s’do të doja të shprehesha gabim. Por do ta sqaroj, do ta sqaroj në vazhdim…”, – tha Sardi duke e lënë me kaq, por duke konfirmuar se edhe ai, tashmë ka vendosur të tërhiqet nga Festivali.

Kujtojmë se pak ditë pas publikimit të këngëtarëve pjesëmarrës në edicionin e 62-të të Festivalit të Këngës në RTSH, u mësua se dy këngëtaret, Kejsi Tola dhe Samanta Karavella, u tërhoqën nga gara.

Arsyet, asnjëra prej tyre nuk i bëri publike, por burime të afërta me artistet thanë se mes të tjerave, se impenjimi është një faktor i rëndësishëm që i ka bërë ato të tërhiqen.

Në shorteun e hedhur nga festivali për renditjen e këngëtarëve, ato nuk u përmendën. Ato janë zëvendësuar nga “Peter Pan Quartet” me këngën “Edhe një herë” dhe Irma Lepuri me “Më prit”.

Dy emra këto tërësisht anonimë, në krahasim me dy artistet e lartpërmendura. Në komente në rrjetet sociale, komentuesit kanë shkruar se arsyeja e kësaj tërheqjeje është pikërisht fituesi i paracaktuar. Madje, edhe në portale ka nisur të flitet se këtë vit fituese do të jetë pikërisht Elsa Lila.