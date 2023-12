Bashkëshorti porositi vrasjen e saj/ Pranohet kërkesa e familjes, nesër rivarroset Liridona Ademaj në vendlindjen e saj!

Menjëherë pasi zbardhjes së ngjarjes së rëndë, ku mbeti e vrarë 30-vjeçarja, Liridona Murseli, me porosi të bashkëshortit të saj, Naim Murseli, familja e Liridonës kërkoi zhvarrosjen e trupit dhe rivarrosjen e saj në fshatin e prindërve.









Sipas mediave kosovare, kjo kërkesë e familjes Ademaj është pranuar.

Rivarrimi i të ndjerës, do të bëhet me 4 dhjetor 2023, në varrëzat e fshatit Rracaj bë orën 14:00.

”Njoftim mortor nga familja Ademaj. Familja Ademaj njofton miq,shokë e dashamir se rivarrimi i vajzes tonë Liridona Ademaj e vrarë me daten 29.11.2023 behet neser me datë 4 dhjetor 2023 me varrezat e fshatit Rracaj ne ora 14:00”, thuhet në njoftim