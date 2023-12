Pse shumica e meshkujve nuk kanë mjaftueshëm miq të ngushtë?

Sipas ekspertëve, miqësitë janë një komponent thelbësor i përvojës njerëzore, por krijimi dhe mbajtja e miqësive të thella dhe kuptimplota si i rritur është e vështirë, veçanërisht për burrat.

Sipas një sondazhi të vitit 2021, më pak se gjysma e meshkujve raportojnë se janë të kënaqur me miqësitë e tyre dhe vetëm rreth 1 në 5 burra thanë se kishin marrë mbështetje emocionale nga një mik në javën e fundit, krahasuar me 4 në 10 gra

Rënia e miqësive mes burrave fillon rreth adoleshencës së mesme dhe të vonë dhe bëhet më e fortë në moshën madhore sipas ekspertëve.

Pse është kaq e vështirë

Kur ekspertët filluan për herë të parë të kryenin kërkime mbi miqësitë e meshkujve në 1995, shumë pjesëmarrës supozuan se sondazhi i tyre kishte të bënte me homoseksualitetin.Stereotipe të tilla se lidhja mashkullore do të ishte, ose do të bëhej, natyra seksuale janë të pasakta

Supozimet 27 vjet më vonë mund të jenë të ndryshme, por presionet sociale e bëjnë të vështirë për burrat të shprehin cenueshmërinë dhe intimitetin e nevojshëm për miqësitë e ngushta.

“Ne të gjithë kemi lindur me dy anë të vetes: anën e fortë që është stoike dhe e pavarur dhe atë të butë që është e prekshme dhe e ndërvarur” tha Way, autor i “Sekretet e thella

Djemtë marrin mesazhe që të rriten dhe të “përshtaten” që më vonë të heqin dorë nga ajo anë e butë – një mendësi që neuroshkenca, shkenca sociale dhe psikologjia e zhvillimit tregojnë se është e dëmshme për ta, tha Way.

Karakterizimi i gjinisë së këtyre përvojave ka një ndikim të qartë. Burrat që ishin më të kufizuar emocionalisht, të përqendruar te pushteti dhe që shënuan rezultate të larta në sondazhet që matin homofobinë, kanë më pak gjasa të kenë miqësi intime dhe të ngushta, tha ai.

Dhe dëshira për t’u ashpërsuar dhe për të mos treguar kurrë dobësi që i kufizon burrat nga miqësia mund t’i çojë ata në vetmi, dhunë dhe zemërim, tha Way.

“Ne jetojmë në një kulturë që bie ndesh me natyrën tonë,” tha ai.

“Nëse i rrisim fëmijët që të shkojnë kundër natyrës së tyre, nuk duhet të habitemi nëse disa nga ata fëmijë rriten për të luftuar.”