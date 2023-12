VIDEO/ Atmosferë festive në Hamburg, tifozët shqiptarë surprizojnë trajnerin Silvinjo

Shqipëria mësoi ditën e djeshme në Hamburg, kundërshtarët me të cilët do të pëballet në Europian. Goglat vunë përballë kuqezinjtë me Spanjën, Italinë dhe Kroacinë.

Të pranishëm në Hamburg në ceremoninë e shortit të Europianit, ishin presidenti Duka së bashku me trajnerin Silvinjo dhe stafin e FSHF-së.