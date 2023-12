Nga 5 autorët e dyshuar tek dëshmia e vajzës së 74-vjeçarit të gjetur të pajetë, detaje nga krimi në Shkup. Vihet në pranga edhe babai i 14-vjeçares

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Shkup të Maqedonisë së Veriut, ku një vajzë 14-vjeçare e cila ishte zhdukur që më 27 nëntor të këtij viti, është gjetur e vrarë.









Trupi i pajetë i 14-vjeçares, e identifikuar si Vanja Gjorçevska, u gjet në rrethinën e Shkupit. Ndërsa në afërsi të Velesit, (qytet që ndodhet afër Shkupit) është gjetur i vrarë 74 vjeçari Pançe Zhezhovski i cili ishte raportuar i zhdukur më 24 nëntor 2023.

Mediat maqedonase raportojnë se vajza 14-vjeçare dyshohet se është vrarë ditën dhe kur është zhdukur pra më 27 nëntor, teksa po shkonte në shkollë.

Po ashtu është gjetur i pajetë edhe trupi i Pançe Zhezovskit, 74 vjeç, nga Velesi, me profesion berber.

Në lidhje me të dyja vrasjet dyshohen 5 persona, 3 prej të cilëve janë arrestuar dhe janë në paraburgim e priten të dalin para gjykatës, një ndodhet jashtë vendit dhe një tjetër i dyshuar është ndaluar dhe ndodhet në stacionin policor.

Njëri prej të dyshuarve është Ljupço Palevski – Palco, i cili dyshohet se është i përfshirë në vrasjen e Vanja Gjorçevska, raporton Fokus.

Sipas informacioneve ai ndodhet jashtë Maqedonisë. Një pjesë e informacioneve thonë se ai është nisur drejt Turqisë pak ditë më parë.

Deri më tani, informacionet jozyrtare janë se Palevski ka pasur kontakte me të dyshuarit e tjerë të grupit dhe pikërisht ata e kanë vënë në dukje kur janë arrestuar. Palevski, i cili është kryetar i lëvizjes “Treta”, është një person i ekspozuar publikisht në vend, veçanërisht në kryeqytet.

Po ashtu, Prokuroria ka konfirmuar se është arrestuar Aleksandri, babai i 14-vjeçares të vrarë, shkruajnë mediat.

Ndërkohë vajza e 74-vjeçarit Pançe Zhezhovski, ka deklaruar se ai dhe 14-vjeçarja nuk njiheshin.

Në një bisedë telefonike, për “Focus” vajza e tij Makedonka pohoi se as ajo dhe as askush nga familja e saj nuk e njihte Vanjën apo dikë në familjen e saj.

“As babai im dhe asnjëri prej nesh nuk e njihnin personalisht vajzën. Unë jam në stacion policor, nuk di ende asgjë, përveç se babain e kanë gjetur të vdekur, të varrosur. Është hera e parë që dëgjoj nga ju, nga gazetarët, se motivi i vrasjes ishte përfitim interesi. Nuk e kam lexuar njoftimin e MPB-së, por mund të them që babai im nuk ka qenë kurrë pasanik, ndaj nuk e di se çfarë do të thotë termi përfitim interesi. Unë jam në stacion, nuk mund të them asgjë më shumë, sepse nuk kam as detaje”, tha e bija.

Mësohet se Pançe është zhdukur që prej datës 22 nëntor, e mërkurë, por zhdukja e tij është denoncuar në polici më 24 nëntor, e premte. Makina e tij u gjet plotësisht e djegur para disa ditësh në Shkup.