“Ranë në dashni dhe i besuan një kali gërmuq për 30 vjet”- Rama: PS është bekimi i Shkodrës, votën e kërkojmë sërish sepse….

Kryeministri Edi Rama në Asamblenë e Përgjithshme të PS-së në Shkodër është shprehur se partia e tij ka mbajtur shumicën e zotimeve dhe se e kërkojnë sërish votën për t’i mbajtur të gjitha.









Ndër të tjera, Rama u ndal dhe te drejtimi i Bashkisë së Shkodrës për herë të parë socialistët, ku tha qyteti ka besuar për 30 vjet se janë mallkimi, por sipas kreut të qeverisë, PS është bekimi.

Ai gjithashtu tha se shkodranët ranë në dashuri dhe i besuan një kali gërmuq.

“Mbajta e zotimeve është çështje kohe dhe ne i kemi mbajtur një pjesë të madhe. Kemi dhe një pjesë që do i mbajmë. Arsyeja pse kërkojmë votën është që t’i mbajmë të gjitha. Ky është takimi i parë në një vend që ne nuk e qeverisnim më parë dhe duke qenë se në këtë takim jemi për të mbyllur ciklin e takimeve para Kongresit, duhet të flas për këtë qytet që jetoi 30 vjet duke besuar se mallkimi ishim ne. Dhe që vetëm sa kanë filluar të shohin se ne jemi bekimi i Shkodrës dhe se mallkimi ishte tjetër kush. Po të shkuara të harruara, si i thonë fjalës.

Besoj se në të gjitha rastet kjo është mirë sepse ne jemi dhe më të motivuar të japim provës se e kemi të merituar atë votë. Një pjesë e konsiderueshme ka ardhur si kulmi i zhgënjimit me të tjerëve sesa nga kulmi i besimit te ne. Është e besueshme pasi robi ka ra në dashni me një lloj kali gërmuq që ka menduar se do ta çojë larg dhe i rri besnik 30 vjet, është në fund e kuptueshme të thotë ‘po ik tani se po i hipi këtij kalit tjetër ta shoh se ku po më çon’. Kali i PS-së do ta çojë Shkodrën shumë larg.

Besoj që pa rënë në asnjë lloj kurthi vetëkënaqësi, mund të themi me plot gojën që tani kanë filluar të marrin formë frytet e një pune 10-vjeçare dhe besoj se duhet të jesh komplet i padisponueshëm për t’i thënë dritës dritë që të mohosh faktin që një vend si Shqipëria, arriti aty ku arriti, të cilin ne e morëm ta drejtojmë në kushte esktremisht të vështira. Të arrijë një një vit si ky me thuajse 10 milionë turistë për ta pranuar si fakt që Shqipëria është në një nivel tjetër”, tha Rama.