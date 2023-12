Kishte në plan investime strategjike në Shqipëri? Babai i Naim Murselit flet për takimet e nivelit të lartë të të birit: Ka qenë disa herë aty, është takuar dhe me Ramën

Shaban Murseli, i ati i Naim Murselit ka folur për takimet e nivelit të lartë që zhvillonte herë pas here i biri në Shqipëri.









Në një intevistë për emisionin “Me zemër të hapur”, në neës24, ai është se nëse i biri kishte në plan të zhvillonte një investim strategjik në Shqipëri, ndërsa u shpreh se ai zhvillonte herë pas here takime të nivelit të lartë me presidentë, kryeministra, përfshirë këtu edhe kreun e qeverisë Edi Rama.

“Ka qenë disa herë në Shqipëri ka takuar presidentë, kryeministra, me Edi Ramën ka pasur takime. Ka qenë kur u nënshkrua kontrata e aeroportit të Vlorës”, thotë ai.

Ndërsa i pyetur për pasurinë që zotëronte, ai theksoi se Naimi kishte punuar që prej moshës 14 vjeçare, dhe kjo mund të ishte arsyeja e vetme.

“Unë nuk kam informatë që udhëheq biznesin e dikujt. Ka punuar që 14 vjeç edhe ajo ka qenë”, tha babai.

Ndërsa sa i përket aludimeve në rrjet, se Naimi kishte borxhe apo merrej me lojëra fati, Shaban Murseli i hodhi poshtë këto akuza.

“Kurrë, as s’ka luajt as s’din me lujt, as s’është e vërtetë edhe i ka urryer lojërat e fatit. Unë e dëgjova se paska pas edhe lidhje dashurie me burrë, po ajo është e tmerrshme.”, tha ai në Neës24.