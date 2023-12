“Një burrë që vret një grua, është një grua”/ Arjan Curri bën deklaratën e fortë: Bis*ksualiteti i Naim Murselit mund të jetë shkaku i vrasjes së Liridonës

Vrasja e Liridona Ademit nga bashkëshorti i saj Naim Murseli është kthyer në çështjen e ditës, teksa mbeten ende enigmë se cili është shkaku që e çoi ish-këshilltarin e Behgjet Pacollit të kryente aktin e rëndë.









Analisti Arian Curri ka bërë një deklaratë të fortë, teksa tha se bis*ksualiteti i Naim Murselit mund të jetë shkaku i vrasjes së Liridonës.

Sipas analistit, Liridona mund të ketë zbuluar këtë lidhje dhe për të mos dalë e vërteta e orientimit të tij seksual, mund të ketë planifikuar vrasjen e saj.

“Mua më ndihmon kriminologjia.

Psikologia Diana Rasell thotë që arsyeja që një burrë vret një grua, është një grua. Pse bëhet vrasës një njeri, ndër të tjera edhe nga ndikimi edhe i gjinisë. Ai ishte i paburrë nga sfida që mund t’i ketë bërë e shoqja, e cila mund të jetë lidhur me orientimin seksual. Prokuroria në Kosovë po dyshon edhe një trekëndësh dashurie. Gruaja dinte një lidhje biseksualizmi. Dyshohet se ka pasur një marrëdhënie jashtë martesore me një mashkull. Këto nuk janë të miat. Një burrë që vret një grua është i sfiduar. Nuk e kupton, thotë ç’është kjo. Në raste të tjera e kanë vrarë nga frika se do u dilte nami. Këto i çojnë burrat në akte dhune se nuk janë meshkuj. Feminicidit këtë ka.

Një rast tjetër është kërcënimi që mund t’i ketë bërë Liridona për çështjen e pastrimit të parave. Mos ndoshta e shoqja dinte ndonjë gjë që i zbulohej dhe e vrau. Mendoj të besoj të parën, por edhe dyta… Edhe nga bota e kafshëve agresiviteti është mes gjinive të njëjta,”- tha Arjan Curri