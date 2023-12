Marrëveshja me Italinë për refugjatët, Balla: Asnjë emigrant nuk do të lejohet të dalë nga zona. Pala italiane do mbuloj 100% shpenzimet

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka folur në mbledhjen e Komisionit të Sigurisë për marrëveshjen e lidhur mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët.









Gjatë fjalës së tij, Balla tha se asnjë emigrant nuk do të lejohet të dalë nga zona ku do të bëhet akomodimi i tyre, ndërsa theksoi se “çdo shpenzim për këta emigrantë do të mbulohet nga shteti italian”.

“Këshilli i Ministrave merr përsipër të vendosë përkohësisht në shërbim të qeverisë italianë të një sipërfaqeje toke publike për ndërtimin e një kampi për strehimin e emigrantëve të paligjshme. Emigrantët nuk do dalin asnjëherë jashtë zonave gjatë gjithë qëndrimin në Shqipëri, në rast se do lokalizohen do kthehen në zonë duke iu dorëzuar palës italiane që administron kampin. Të gjitha shpenzimet për ngritjen e qendrave, shpenzimet shëndetësore, shpenzimet për sigurinë do mbulohen 100 për qind nga pala italiane dhe çdo shpenzim tjetër të paparashikuar”, tha Balla.