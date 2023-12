Marrëveshja Rama-Meloni për emigrantët, PD çon në Kushtuese paktin e lidhur me Italinë. Ja çfarë kërkojnë

Nënkryetari i Partisë Demokratike zyrtare, Kreshnik Çollaku, në një deklaratë për mediat ka bërë me dije se PD ka dorëzuar në Gjykatë Kushtetuese marrëveshjen e lidhur mes Kryeministrit Edi Rama dhe Kryeministres së Italisë, Giorgia Meloni, për emigrantët.









Çollaku bëri me dije se PD kërkon nga Gjykata Kushtetuese: Shqyrtimi i pajtueshmërisë së marrëveshjes me Kushtetutën e Shqipërisë, pezullimin e kësaj procedure, si dhe deklarimin si të papajtueshme me nenet 3, 4, 7 të Kushtetutës dhe Ligjit Nr. 43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”.

Njoftimi i Partisë Demokratike

• Shqyrtimi i pajtueshmërisë me Kushtetutën e Shqipërisë të marrëveshjes së nënshkruar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë “PROTOKOLL NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS ITALIANE DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS

SË SHQIPËRISË, PËR FORCIMIN E BASHKËPUNIMIT NË FUSHËN E MIGRACIONIT”.

• Pezullimin e procedurës parlamentare për ratifikimin e “PROTOKOLL NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS ITALIANE DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËR FORCIMIN E BASHKËPUNIMIT NË FUSHËN E MIGRACIONIT”.

• Deklarimin si të papajtueshme me nenet 3, 4, 7 të Kushtetutës dhe Ligjit Nr. 43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë” të marrëveshjes së nënshkruar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë “PROTOKOLL NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS ITALIANE DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËR FORCIMIN E BASHKËPUNIMIT NË FUSHËN E MIGRACIONIT”.