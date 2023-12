Dërgoi nga Serbia në Turqi autorin e vrasjes së 14-vjeçares, Gjykata merr vendim për shoferin e Palevskit. Ja masa që caktoi për të

“Tani i dyshuari pas komunikimit dhe marrëveshjes paraprake me autorin i cili ndodhej në Republikën e Serbisë, me veturë Land Rover me targa të Strumicës, pronë e personit juridik, është nisur për në Beograd. Aty është takuar me autorin dhe së bashku me automjetin kanë shkuar në drejtim të kufirit të Serbisë me Bullgarinë – kalimin kufitar Kalotinë. Ata kanë kaluar kufirin më datë 02.12.2023, duke lëvizur nëpër territorin e Republikës së Bullgarisë, në të njëjtën ditë kanë mbërritur në kufirin me Turqinë, në pikën kufitare Kapitan Andreevo, dhe kanë hyrë në Turqi. Ata kanë qenë së bashku deri më 03.12.2023, pas çka autori i veprës ka qëndruar, ndërsa tani i dyshuari me veturën përmes Greqisë është nisur drejt këtij shteti, ku është kapur në vendkalimin kufitar Dojrani i Vjetër”, njofton Prokuroria.